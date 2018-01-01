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    Чемпіонат Іспанії. «Реал» сенсаційно не обіграв аутсайдера

    У підсумку «Реал» набрав 39 очок та залишився на 4-му місці
    Мадридський «Реал» розписав результативну виїзну нічию з «Леванте» у матчі 22 туру чемпіонату Іспанії (2:2). «Реал» відкрив рахунок вже на 11-й хвилині зустрічі, коли Серхіо Рамос головою замкнув навісну передачу Крооса з кутового. Однак «вершкові» значно ускладнили собі життя, пропустивши у
    • Сьогодні, 09:44
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    &laquo;Леванте&raquo; &ndash; &laquo;Реал&raquo;. Фото: Marca
    «Леванте» – «Реал». Фото: Marca

    У підсумку «Реал» набрав 39 очок та залишився на 4-му місці

    Мадридський «Реал» розписав результативну виїзну нічию з «Леванте» у матчі 22 туру чемпіонату Іспанії (2:2).

    «Реал» відкрив рахунок вже на 11-й хвилині зустрічі, коли Серхіо Рамос головою замкнув навісну передачу Крооса з кутового. Однак «вершкові» значно ускладнили собі життя, пропустивши у роздягальню. Типовий для останніх матчів провал оборони мадридського гранда призвів до гола Боатенга, який другим темпом відправив сферу у дальній кут воріт Наваса.

    Команда Зідана знову вийшла вперед лише на 81-й хвилині. Бензема видряпав м'яч на лицевій лінії та класно викотив шкіряного під удар Іско, який з 11-ти метрів пробив прямісінько під стійку. Втім «Реал» не зумів втримати перемоги. На 89-й хвилині Паццині вискочив віч-на-віч з Навасом та вирвав для своєї команди сенсаційну нічию.

    У підсумку «Реал» набрав 39 очок та залишився на 4-му місці, поступаючись третій «Валенсії» одним пунктом. «Леванте» перебуває на 17-й позиції – 20 балів.

    Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

    22-ий тур

    «Леванте» – «Реал» – 2:2

    Джерело: Футбол 24

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