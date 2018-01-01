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    Чемпіонат Іспанії. «Реал» сенсаційно поступився «Вільяреалу» на «Сантьяго Бернабеу»

    «Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці
    «Реал» у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії програв вдома «Вільяреалу» з рахунком 0:1. Сенсаційну перемогу «Вільяреалу» над чинними чемпіонами Іспанії та світу приніс Пабло Форналс на 87-й хвилині гри. «Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі
    • Сьогодні, 10:02
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    &laquo;Реал&raquo; Мадрид &ndash; &laquo;Вільяреал&raquo;. Фото: MD
    «Реал» Мадрид – «Вільяреал». Фото: MD

    «Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці

    «Реал» у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії програв вдома «Вільяреалу» з рахунком 0:1.

    Сенсаційну перемогу «Вільяреалу» над чинними чемпіонами Іспанії та світу приніс Пабло Форналс на 87-й хвилині гри.

    «Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 32 очки. «Вільяреал» піднявся на 5-ту сходинку, у «жовтої субмарини» лише на 1 пункт менше, ніж в мадридців.

    Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

    19-ий тур

    «Реал» Мадрид – «Вільяреал» – 0:1

    Гол: Форналс(87)

    Джерело: Футбол 24

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