Чемпіонат Іспанії. «Реал» сенсаційно поступився «Вільяреалу» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці

«Реал» у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії програв вдома «Вільяреалу» з рахунком 0:1. Сенсаційну перемогу «Вільяреалу» над чинними чемпіонами Іспанії та світу приніс Пабло Форналс на 87-й хвилині гри. «Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі