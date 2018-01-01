Чемпіонат Іспанії. «Реал» сенсаційно поступився «Вільяреалу» на «Сантьяго Бернабеу»
- Сьогодні, 10:02
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«Реал» Мадрид – «Вільяреал». Фото: MD
«Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці
«Реал» у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії програв вдома «Вільяреалу» з рахунком 0:1.
Сенсаційну перемогу «Вільяреалу» над чинними чемпіонами Іспанії та світу приніс Пабло Форналс на 87-й хвилині гри.
«Реал» після чергового фіаско залишився на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 32 очки. «Вільяреал» піднявся на 5-ту сходинку, у «жовтої субмарини» лише на 1 пункт менше, ніж в мадридців.
Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга
19-ий тур
«Реал» Мадрид – «Вільяреал» – 0:1
Гол: Форналс(87)
Джерело: Футбол 24