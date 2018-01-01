Чемпіонат Іспанії. «Севілья» впевнено перемогла «Еспаньол»

Завдяки цій перемозі «Севілья» тимчасово вийшла на 5-е місце

«Севілья» в гостях не залишила шансів «Еспаньолу» (3:0) в 20-му турі Прімери. «Еспаньол» багато контролював м'яч і вигравав боротьбу в центрі поля, але програв, адже «Севілья» була набагато цікавішою в атаці. Перший гол в ході масованої атаки провів Франко Васкес. Ще два м'ячі Нервіон забив за



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«Еспаньол» - «Севілья» - 0:3. Фото: Getty Images

Завдяки цій перемозі «Севілья» тимчасово вийшла на 5-е місце

«Севілья» в гостях не залишила шансів «Еспаньолу» (3:0) в 20-му турі Прімери.

«Еспаньол» багато контролював м'яч і вигравав боротьбу в центрі поля, але програв, адже «Севілья» була набагато цікавішою в атаці.

Перший гол в ході масованої атаки провів Франко Васкес. Ще два м'ячі Нервіон забив за участі колумбійського центрфорварда Луїса Муріеля - спершу він асистував Сарабу, а під завісу гри забив і сам.

Завдяки цій перемозі «Севілья» тимчасово вийшла на 5-е місце, наздогнавши за очками «Реал» - у обох команд по 32 бали, але у «Вершкових» аж два матчі в запасі. «Еспаньол ж залишився 14-м з 24 очками.

Чемпіонат Іспанії. Прімера

20-ий тур

«Еспаньол» - «Севілья» - 0:3

Джерело: sportarena.com