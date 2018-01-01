Чемпіонат Іспанії. «Жирона» вдома знищила «Лас-Пальмас»

«Жирона» з самого початку матчу захопила ініціативу в матчі на правах господаря

В матчі 19-го туру Ла Ліги «Жирона» каменя на камені не залишила від «Лас-Пальмасу» (6:0). «Жирона» з самого початку матчу захопила ініціативу в матчі на правах господаря і намагалась пройти щільний захист «Лас-Пальмаса». Моменти для забитого голу були в Стуані і Борхи Гарсії, але їх удари були



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«Жирона» – «Лас-Пальмас»

«Жирона» з самого початку матчу захопила ініціативу в матчі на правах господаря

В матчі 19-го туру Ла Ліги «Жирона» каменя на камені не залишила від «Лас-Пальмасу» (6:0).

«Жирона» з самого початку матчу захопила ініціативу в матчі на правах господаря і намагалась пройти щільний захист «Лас-Пальмаса». Моменти для забитого голу були в Стуані і Борхи Гарсії, але їх удари були заблоковані захисниками.

Однак на 25 хвилині «Жирона» таки відкрила рахунок. Кастельяно порушив правила у власному штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Стуані легко розвів кіпера і м'яч по різних кутах. Після забитого голу гра стала жорсткішою, однак в першому таймі голів більше не було.

А от в другому таймі «Жирона» продовжувала володіти перевагою і на 57 хвилині Олунга після передачі Мохіки подвоїв перевагу своєї команди. «Лас-Пальмас» після цього голу розвалився і «Жирона» досить швидко зробила рахунок розгромним.

Борха Гарсія точним ударом в дальній кут реалізував вихід 1 на 1 з воротарем, а за 6 хвилин Олунга скористався помилкою воротаря при обробці м'яча і забив уже в порожні ворота.

На 74 хвилині Порту продовжив знущання над «Лас-Пальмасом», вийшовши віч-на-віч з воротарем після передачі Олунги і елегантно перекинувши його, а потім Олунга поставив крапку в матчі, оформивши хет-трик.

Завдяки цій перемозі «Жирона» набрала 26 очок і піднялась на 9 позицію в чемпіонаті. «Лас-Пальмас» же після цієї розгромної поразки залишився на останньому місці турнірної таблиці.

Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

19-ий тур

«Жирона» – «Лас-Пальмас» – 6:0

Голи: Стуані(25), Олунга(57, 70, 79), Гарсія(64), Порту(74)

Джерело: Футбол 24