Чемпіонат Італії. «Наполі» мінімально переміг «Атланту»

Команда Мауріціо Саррі здобула 5 перемогу поспіль

У стартовому матчі 21-го туру Серії А лідер чемпіонату не без проблем вивіз перемогу з «Бергамо». Головні події матчу відбулися вже після перерви. Перемогу для «Наполі» здобув Дріс Мертенс, який на 65-ій хвилині відгукнувся на пас Кальєхона і забив свій 13-й гол у цьому сезоні Серії А. Команда Мауріціо Саррі здобула 5



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«Аталанта» – «Наполі» – 0:1. Фото: Getty Images

Команда Мауріціо Саррі здобула 5 перемогу поспіль

У стартовому матчі 21-го туру Серії А лідер чемпіонату не без проблем вивіз перемогу з «Бергамо».

Головні події матчу відбулися вже після перерви. Перемогу для «Наполі» здобув Дріс Мертенс, який на 65-ій хвилині відгукнувся на пас Кальєхона і забив свій 13-й гол у цьому сезоні Серії А.

Команда Мауріціо Саррі здобула 5 перемогу поспіль і зберегла лідерство у турнірній таблиці. В активі «Наполі» – 54 очки. У «Ювентуса», який посідає другу сходинку, 50 пунктів і гра проти «Дженоа» в запасі. «Аталанта» поки що – сьома (30 очок). Але вже у цьому турі її можуть обігнати одразу кілька клубів, серед яких «Фіорентина» та «Мілан».

Чемпіонат Італії. Серія А

21-ий тур

«Аталанта» – «Наполі» – 0:1

Гол: Мертенс(65)

Джерело: Футбол 24