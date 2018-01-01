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    Чемпіонат Італії. «Наполі» мінімально переміг «Атланту»

    Команда Мауріціо Саррі здобула 5 перемогу поспіль
    У стартовому матчі 21-го туру Серії А лідер чемпіонату не без проблем вивіз перемогу з «Бергамо». Головні події матчу відбулися вже після перерви. Перемогу для «Наполі» здобув Дріс Мертенс, який на 65-ій хвилині відгукнувся на пас Кальєхона і забив свій 13-й гол у цьому сезоні Серії А. Команда Мауріціо Саррі здобула 5
    • Сьогодні, 15:50
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    &laquo;Аталанта&raquo; &ndash; &laquo;Наполі&raquo; &ndash; 0:1. Фото: Getty Images
    «Аталанта» – «Наполі» – 0:1. Фото: Getty Images

    Команда Мауріціо Саррі здобула 5 перемогу поспіль

    У стартовому матчі 21-го туру Серії А лідер чемпіонату не без проблем вивіз перемогу з «Бергамо».

    Головні події матчу відбулися вже після перерви. Перемогу для «Наполі» здобув Дріс Мертенс, який на 65-ій хвилині відгукнувся на пас Кальєхона і забив свій 13-й гол у цьому сезоні Серії А.

    Команда Мауріціо Саррі здобула 5 перемогу поспіль і зберегла лідерство у турнірній таблиці. В активі «Наполі» – 54 очки. У «Ювентуса», який посідає другу сходинку, 50 пунктів і гра проти «Дженоа» в запасі. «Аталанта» поки що – сьома (30 очок). Але вже у цьому турі її можуть обігнати одразу кілька клубів, серед яких «Фіорентина» та «Мілан».

    Чемпіонат Італії. Серія А

    21-ий тур

    «Аталанта» – «Наполі» – 0:1

    Гол: Мертенс(65)

    Джерело: Футбол 24

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