Чемпіонат Європи з футзалу. Казахстан став першим чвертьфіналістом, Італія не виграла у Сербії
- Сьогодні, 08:11
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Розсилка
Водночас, збірна Польщі поразкою 1:5 поставила себе у скрутне становище
У четвер, 1 лютого, визначився перший учасник плей-офф чемпіонату Європи 2018 року з футзалу, який триває у Словенії.
Цією командою стала збірна Казахстану, яка розгромила з рахунком 5:1 Польщу.
Враховуючи, що у першому матчі цієї групи поляки та росіяни розійшлися миром, Казахстан уже точно не випередить Польща.
При цьому поляки ще мають шанс вийти з групи. Станеться це у тому випадку, якщо Росія програє Казахстану більше ніж у чотири м’ячі.
В іншій групі ситуація заплутана. Сербія на програла Італії та набрала два очки у двох матчах.
В італійців і словенців перед очним протистоянням по одному очку.
Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу
Груповий етап
Група A
Сербія – Італія – 1:1 (0:0)
Голи: Томич (29'24'') – Де Лука (31'42'')
Турнірне становище: Сербія – 2 (2), Словенія, Італія – по 1 (1).
Група B
Польща – Казахстан – 1:5 (0:4)
Голи: Солецьки (27'56'') – Тайнан (2'54''), Оразов (8'56''), Жаманкулов (19'01''), Першин (19'32''), Дуглас Жуніор (36'41'')
Турнірне становище: Казахстан – 3 (1), Росія – 1 (1), Польща – 1 (2).