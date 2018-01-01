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    Чемпіонат Європи з футзалу. Казахстан став першим чвертьфіналістом, Італія не виграла у Сербії

    Водночас, збірна Польщі поразкою 1:5 поставила себе у скрутне становище
    У четвер, 1 лютого, визначився перший учасник плей-офф чемпіонату Європи 2018 року з футзалу, який триває у Словенії. Цією командою стала збірна Казахстану, яка розгромила з рахунком 5:1 Польщу. Враховуючи, що у першому матчі цієї групи поляки та росіяни розійшлися миром, Казахстан уже точно не випередить Польща. При цьому поляки ще мають шанс
    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка
    Фото взяте з uefa.com
    Фото взяте з uefa.com

    Водночас, збірна Польщі поразкою 1:5 поставила себе у скрутне становище

    У четвер, 1 лютого, визначився перший учасник плей-офф чемпіонату Європи 2018 року з футзалу, який триває у Словенії.

    Цією командою стала збірна Казахстану, яка розгромила з рахунком 5:1 Польщу.

    Враховуючи, що у першому матчі цієї групи поляки та росіяни розійшлися миром, Казахстан уже точно не випередить Польща.

    При цьому поляки ще мають шанс вийти з групи. Станеться це у тому випадку, якщо Росія програє Казахстану більше ніж у чотири м’ячі.

    В іншій групі ситуація заплутана. Сербія на програла Італії та набрала два очки у двох матчах.

    В італійців і словенців перед очним протистоянням по одному очку.

    Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

    Груповий етап

    Група A

    Сербія – Італія – 1:1 (0:0)

    Голи: Томич (29'24'') – Де Лука (31'42'')

    Турнірне становище: Сербія – 2 (2), Словенія, Італія – по 1 (1).

    Група B

    Польща – Казахстан – 1:5 (0:4)

    Голи: Солецьки (27'56'') – Тайнан (2'54''), Оразов (8'56''), Жаманкулов (19'01''), Першин (19'32''), Дуглас Жуніор (36'41'')

    Турнірне становище: Казахстан – 3 (1), Росія – 1 (1), Польща – 1 (2).

    чемпіонат Європи футзал
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