Чемпіонат Європи з футзалу. Казахстан вибив Сербію, а Росія – Словенію
- Сьогодні, 08:11
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Розсилка
Визначилися два учасники півфінальної стадії
Збірні Казахстану та Росії стали першими півфіналістами чемпіонату Європи 2018 року з футзалу.
Казахстан у матчі із Сербією переміг з рахунком 3:1. Переможці вигравали 2:0, але під завісу матчу пропустили. А от коли серби грали з п’ятим польовим казахстанці забили вирішальний м’яч.
Водночас, Росія здолала господарів турніру – команду Словенії.
Росіяни вели 1:0, словенці зняли воротаря на останніх хвилинах і пропустили вдруге.
Нагадаємо, Україна у чвертьфіналі зіграє з Іспанією. Матч відбудеться у вівторок 6 лютого.
Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу
Матчі 1/4 фіналу
Сербія – Казахстан – 1:3 (0:1)
Голи: Райчевич (35'24'') – Жаманкулов (6'07''), Тайнан (22'17''), Дуглас Жуніор (39'37'')
Словенія – Росія – 0:2 (0:0)
Голи: Едер Ліма (26'12''), Робіньо (39'36'')