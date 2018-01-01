Чемпіонат Європи з футзалу. Казахстан вибив Сербію, а Росія – Словенію

Визначилися два учасники півфінальної стадії

Збірні Казахстану та Росії стали першими півфіналістами чемпіонату Європи 2018 року з футзалу. Казахстан у матчі із Сербією переміг з рахунком 3:1. Переможці вигравали 2:0, але під завісу матчу пропустили. А от коли серби грали з п’ятим польовим казахстанці забили вирішальний м’яч. Водночас, Росія здолала господарів турніру –



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Фото взяте з uefa.com

Визначилися два учасники півфінальної стадії

Збірні Казахстану та Росії стали першими півфіналістами чемпіонату Європи 2018 року з футзалу.

Казахстан у матчі із Сербією переміг з рахунком 3:1. Переможці вигравали 2:0, але під завісу матчу пропустили. А от коли серби грали з п’ятим польовим казахстанці забили вирішальний м’яч.

Водночас, Росія здолала господарів турніру – команду Словенії.

Росіяни вели 1:0, словенці зняли воротаря на останніх хвилинах і пропустили вдруге.

Нагадаємо, Україна у чвертьфіналі зіграє з Іспанією. Матч відбудеться у вівторок 6 лютого.

Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

Матчі 1/4 фіналу

Сербія – Казахстан – 1:3 (0:1)

Голи: Райчевич (35'24'') – Жаманкулов (6'07''), Тайнан (22'17''), Дуглас Жуніор (39'37'')

Словенія – Росія – 0:2 (0:0)

Голи: Едер Ліма (26'12''), Робіньо (39'36'')