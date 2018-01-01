  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Європи з футзалу. Казахстан вибив Сербію, а Росія – Словенію

    Визначилися два учасники півфінальної стадії
    Збірні Казахстану та Росії стали першими півфіналістами чемпіонату Європи 2018 року з футзалу. Казахстан у матчі із Сербією переміг з рахунком 3:1. Переможці вигравали 2:0, але під завісу матчу пропустили. А от коли серби грали з п’ятим польовим казахстанці забили вирішальний м’яч. Водночас, Росія здолала господарів турніру –
    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка
    Фото взяте з uefa.com
    Фото взяте з uefa.com

    Визначилися два учасники півфінальної стадії

    Збірні Казахстану та Росії стали першими півфіналістами чемпіонату Європи 2018 року з футзалу.

    Казахстан у матчі із Сербією переміг з рахунком 3:1. Переможці вигравали 2:0, але під завісу матчу пропустили. А от коли серби грали з п’ятим польовим казахстанці забили вирішальний м’яч.

    Водночас, Росія здолала господарів турніру – команду Словенії.

    Росіяни вели 1:0, словенці зняли воротаря на останніх хвилинах і пропустили вдруге.

    Нагадаємо, Україна у чвертьфіналі зіграє з Іспанією. Матч відбудеться у вівторок 6 лютого.

    Чемпіонат Європи 2018 року з футзалу

    Матчі 1/4 фіналу

    Сербія – Казахстан – 1:3 (0:1)

    Голи: Райчевич (35'24'') – Жаманкулов (6'07''), Тайнан (22'17''), Дуглас Жуніор (39'37'')

    Словенія – Росія – 0:2 (0:0)

    Голи: Едер Ліма (26'12''), Робіньо (39'36'')

    чемпіонат Європи футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ