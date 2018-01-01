Чемпіонат Німеччини. «Баварія» на виїзді перемогла «Байєр»

Ця поразка стала для «Байєра» першою домашньою в поточному сезоні

«Баварія» на виїзді взяла важкі три очки в стартовому матчі 18-го туру Бундесліги проти «Байєра» (3:1). Перші півгодини матчу пройшли в рівній боротьбі, але на 32-й хвилині «Баварія» зуміла вийти вперед. Після подачі з кутового м'яч від захисника господарів потрапив на Хаві Мартінеса, який розстріляв ворота з



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«Байєр» – «Баварія» – 1:3. Фото: Getty Images

Ця поразка стала для «Байєра» першою домашньою в поточному сезоні

«Баварія» на виїзді взяла важкі три очки в стартовому матчі 18-го туру Бундесліги проти «Байєра» (3:1).

Перші півгодини матчу пройшли в рівній боротьбі, але на 32-й хвилині «Баварія» зуміла вийти вперед. Після подачі з кутового м'яч від захисника господарів потрапив на Хаві Мартінеса, який розстріляв ворота з кількох метрів.

Зміцнила перевагу команда Юппа Хайнкеса на 59-й хвилині. Після розіграшу стандарту гравці «Байєра» не встигли повернутися на свою половину поля, дозволивши Франку Рібері протягнути м'яч, накрутити захисника і пробити точно в ближній кут.

Через 11 хвилин Кевін Фолланд завдав дальній удар, а м'яч рикошетом від Нікласа Зюле влетів під штангу воріт Свена Ульрайха. Після цього «Байєр» мав кілька відмінних можливостей для того, щоб зрівняти рахунок, але в підсумку пропустив третій гол. У компенсований час Хамес Родрігес завдав відмінний удар зі штрафного.

Ця поразка стала для «Байєра» першою домашньою в поточному сезоні. В цілому команда Хайко Херрліха не програвала в Бундеслізі з 20 вересня.

На 79-й хвилині у складі «Баварії» вперше з 2007 року вийшов нападник Сандро Вагнер, який цієї зими перебрався з «Хоффенхайма». 30-річний німець замінив Рібері.

«Баварія» набрала 44 очки і зміцнила лідерство в чемпіонаті. «Байєр» з 28 очками йде на четвертій позиції.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

18-ий тур

«Байєр» – «Баварія» – 1:3

Голи: Фолланд(71) – Мартінес(32), Рібері(59), Родрігес(90+1)

Джерело: sportarena.com