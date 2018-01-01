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    Чемпіонат Німеччини. «Баварія» вдома переграла «Вердер»

    У другому таймі глядачі побачили чотири голи
    В матчі 19-го туру Бундесліги «Баварія» в рідних стінах здолала «Вердер». Мюнхенці захопили ініціативу з перших хвилин матчу, проте рахунок відкрив «Вердер» – відзначився Гондорф, який реалізував вихід практично віч-на-віч з голкіпером. «Баварія» відігралась на останніх хвилинах першого тайму.
    • Сьогодні, 18:46
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    &laquo;Баварія&raquo; &ndash; &laquo;Вердер&raquo; &ndash; 4:2. Фото: Getty Images
    «Баварія» – «Вердер» – 4:2. Фото: Getty Images

    У другому таймі глядачі побачили чотири голи

    В матчі 19-го туру Бундесліги «Баварія» в рідних стінах здолала «Вердер».

    Мюнхенці захопили ініціативу з перших хвилин матчу, проте рахунок відкрив «Вердер» – відзначився Гондорф, який реалізував вихід практично віч-на-віч з голкіпером. «Баварія» відігралась на останніх хвилинах першого тайму. Мюллєр скористався довгим пасом Боатенга та переграв воротаря.

    У другому таймі глядачі побачили ще 4 голи. Спочатку Лєвандовскі ударом головою відправив м'яч у ворота після навісу Хамеса з кутового. За кілька хвилин захисник мюнхенців Зюле також після розіграшу корнера зрізав м'яч у власні ворота, проте практично одразу Лєвандовскі оформив дубль та знову вивів «Баварію» вперед.

    На останніх хвилинах матчу дубль оформив і Мюллєр, який скористався розрізною передачею Хамеса.

    Ця перемога дозволила «Баварії» відірватись від найближчих переслідувачів вже на 16 очок.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    19-ий тур

    «Баварія» – «Вердер» – 4:2

    Голи: Мюллєр(41, 84), Лєвандовскі(63, 76) – Гондорф(25), Зюле(74,авт)

    Джерело: Футбол 24

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