Чемпіонат Німеччини. «Баварія» вдома переграла «Вердер»
- Сьогодні, 18:46
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Розсилка
У другому таймі глядачі побачили чотири голи
В матчі 19-го туру Бундесліги «Баварія» в рідних стінах здолала «Вердер».
Мюнхенці захопили ініціативу з перших хвилин матчу, проте рахунок відкрив «Вердер» – відзначився Гондорф, який реалізував вихід практично віч-на-віч з голкіпером. «Баварія» відігралась на останніх хвилинах першого тайму. Мюллєр скористався довгим пасом Боатенга та переграв воротаря.
У другому таймі глядачі побачили ще 4 голи. Спочатку Лєвандовскі ударом головою відправив м'яч у ворота після навісу Хамеса з кутового. За кілька хвилин захисник мюнхенців Зюле також після розіграшу корнера зрізав м'яч у власні ворота, проте практично одразу Лєвандовскі оформив дубль та знову вивів «Баварію» вперед.
На останніх хвилинах матчу дубль оформив і Мюллєр, який скористався розрізною передачею Хамеса.
Ця перемога дозволила «Баварії» відірватись від найближчих переслідувачів вже на 16 очок.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
19-ий тур
«Баварія» – «Вердер» – 4:2
Голи: Мюллєр(41, 84), Лєвандовскі(63, 76) – Гондорф(25), Зюле(74,авт)
Джерело: Футбол 24