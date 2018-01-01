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    Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки поступився «РБ Лейпцигу»

    «РБ Лейпциг» набрав 31 очко і піднявся на друге місце
    «РБ Лейпциг» на своєму полі переграв «Шальке» (3:1) в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини. Весь перший тайм «РБ Лейпциг» тиснув на ворота «Шальке», а на 41-й хвилині вийшов вперед. Центральний хавбек Набі Кейта завдав дальній удар, а м'яч рикошетом від Налдо потрапив прямо під штангу. Однак у
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    &laquo;РБ Лейпциг&raquo; &ndash; &laquo;Шальке&raquo;. Фото:&nbsp;<span>bundesliga.com</span>
    «РБ Лейпциг» – «Шальке». Фото: bundesliga.com

    «РБ Лейпциг» набрав 31 очко і піднявся на друге місце

    «РБ Лейпциг» на своєму полі переграв «Шальке» (3:1) в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини.

    Весь перший тайм «РБ Лейпциг» тиснув на ворота «Шальке», а на 41-й хвилині вийшов вперед. Центральний хавбек Набі Кейта завдав дальній удар, а м'яч рикошетом від Налдо потрапив прямо під штангу.

    Однак у другому таймі Налдо зумів реабілітуватися. На 55-й хвилині досвідчений бразильський захисник ударом головою пробив Петера Гулачі після подачі зі штрафного.

    Поворотним моментом в грі став вихід на 63-й хвилині Тімо Вернера, який замінив Жана-Кевіна Огюстена. Шість хвилин знадобилося форварду збірної Німеччини, щоб відзначитися голом з передачі Конрада Лаймера, а ще через дві хвилини він сам асистував Бруме.

    Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка почав гру на лаві запасних, а на 82-й хвилині замінив Аміна Харіта. За відведений йому час вихованець «Дніпра» не зміг відзначитися чимось особливим.

    «РБ Лейпциг» набрав 31 очко і піднявся на друге місце. «Шальке» з 30 пунктами опустився на третю позицію.

    У наступному турі «Бики» поїдуть в гості до «Фрайбургу», а гельзенкірхенці візьмуть «Ганновер».

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    18-ий тур

    «РБ Лейпциг» – «Шальке» – 3:1

    Голи: Кейта(41), Вернер(69), Брума(71) – Налдо(55)

    Джерело: sportarena.com

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