Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки поступився «РБ Лейпцигу»

«РБ Лейпциг» набрав 31 очко і піднявся на друге місце

«РБ Лейпциг» на своєму полі переграв «Шальке» (3:1) в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини. Весь перший тайм «РБ Лейпциг» тиснув на ворота «Шальке», а на 41-й хвилині вийшов вперед. Центральний хавбек Набі Кейта завдав дальній удар, а м'яч рикошетом від Налдо потрапив прямо під штангу. Однак у



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«РБ Лейпциг» – «Шальке». Фото: bundesliga.com

«РБ Лейпциг» набрав 31 очко і піднявся на друге місце

«РБ Лейпциг» на своєму полі переграв «Шальке» (3:1) в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини.

Весь перший тайм «РБ Лейпциг» тиснув на ворота «Шальке», а на 41-й хвилині вийшов вперед. Центральний хавбек Набі Кейта завдав дальній удар, а м'яч рикошетом від Налдо потрапив прямо під штангу.

Однак у другому таймі Налдо зумів реабілітуватися. На 55-й хвилині досвідчений бразильський захисник ударом головою пробив Петера Гулачі після подачі зі штрафного.

Поворотним моментом в грі став вихід на 63-й хвилині Тімо Вернера, який замінив Жана-Кевіна Огюстена. Шість хвилин знадобилося форварду збірної Німеччини, щоб відзначитися голом з передачі Конрада Лаймера, а ще через дві хвилини він сам асистував Бруме.

Український півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка почав гру на лаві запасних, а на 82-й хвилині замінив Аміна Харіта. За відведений йому час вихованець «Дніпра» не зміг відзначитися чимось особливим.

«РБ Лейпциг» набрав 31 очко і піднявся на друге місце. «Шальке» з 30 пунктами опустився на третю позицію.

У наступному турі «Бики» поїдуть в гості до «Фрайбургу», а гельзенкірхенці візьмуть «Ганновер».

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

18-ий тур

«РБ Лейпциг» – «Шальке» – 3:1

Голи: Кейта(41), Вернер(69), Брума(71) – Налдо(55)

Джерело: sportarena.com