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    Чемпіонат Німеччини. «Шальке» Коноплянки втратив перемогу над «Ганновером»

    Гості зрівняли рахунок за 4 хвилини до кінця гри
    «Шальке» не переграв «Ганновер» у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини. «Шальке» вийшов уперед досить швидко. Це П'яца, який відібрав у Коноплянки місце зліва/під нападниками, і Харіт організували смачну комбінацію. Амін віддав ноулук пас а-ля Роналдінью, а Марко класним фінтом прибрав суперника і влучив у ціль
    • Сьогодні, 21:18
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    &laquo;Шальке&raquo; &ndash; &laquo;Ганновер&raquo; &ndash; 1:1. Фото: Getty Images
    «Шальке» – «Ганновер» – 1:1. Фото: Getty Images

    Гості зрівняли рахунок за 4 хвилини до кінця гри

    «Шальке» не переграв «Ганновер» у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини.

    «Шальке» вийшов уперед досить швидко. Це П'яца, який відібрав у Коноплянки місце зліва/під нападниками, і Харіт організували смачну комбінацію. Амін віддав ноулук пас а-ля Роналдінью, а Марко класним фінтом прибрав суперника і влучив у ціль транзитом через стійку.

    «Ганновер» міг відігратись завдяки дальньому удару Клауса на удачу – м'яч пройшов маршрут «стійка, спина Ферманна, поле». Гості все ж зрівняли рахунок за 4 хвилини до кінця гри. Фюлькруг скористався рикошетом від Налдо і прошив голкіпера «Шальке».

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    19-ий тур

    «Шальке» – «Ганновер» – 1:1

    Голи: П'яца(16) – Фюлькруг(86)

    Джерело: Футбол 24

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