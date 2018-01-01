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    Чемпіонат Німеччини. «Штутгарт» переграв «Боруссію» М, «Вольфсбург» програв «Вердеру»

    11 лютого відбулися заключні матчі 22 туру німецької Бундесліги
    У неділю, 11 лютого, відбулися завершальні матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу. Так, «Штутгарт» вдома переграв «Боруссію» Менхенгладбах, а «Вердер» обіграв «Вольфсбург». Чемпіонат Німеччини з футболу 22-й тур «Штутгарт» - «Боруссія» М 1:0 (1:0) Гол: 1:0 -
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    Вольфсбург на виїзді програв Вердеру. Фото: ФК Вольфсбург
    Вольфсбург на виїзді програв Вердеру. Фото: ФК Вольфсбург

    11 лютого відбулися заключні матчі 22 туру німецької Бундесліги

    У неділю, 11 лютого, відбулися завершальні матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.

    Так, «Штутгарт» вдома переграв «Боруссію» Менхенгладбах, а «Вердер» обіграв «Вольфсбург».

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    22-й тур

    «Штутгарт» - «Боруссія» М 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Гінчек (5)

    «Вердер» - «Вольфсбург» 3:1 (2:0)

    Голи: 1:0 - Августінссон (4), 2:0 - Кайнц (40), 2:1 - Верхаг (49), 3:1 - Кайнц (72)

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