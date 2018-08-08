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    Чемпіонат світу (U14) з тенісу: Україна успішно стартувала на груповому етапі

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    Чемпіонат світу (U14) з тенісу: Україна успішно стартувала на груповому етапі

    Збірна України серед дівчат до 14 років продовжує успішний виступ на ITF World Junior Tennis

    В чеському Простейові стартував чемпіонат світу серед збірних до 14 років. Першу зустріч у групі В проти Канади українська команда виграла з рахунком 2-1, здобувши перемоги в одиночних матчах, але програвши в парі.

    Вчора українки виграли всі три матчі у суперниць з Аргентини. Спочатку Ольга Молчанова витратила менше години для перемоги над Луціаною Мояно (6:1, 6:0), а потім Анастасія Соболєва обіграла Солану Сієрру: 6:3, 6:4.

    У парному матчі на корт вийшли Соболєва та Сабіна Зейналова, які святкували перемогу в двох сетах над Сієррою та Сереною Перейрою Джуббані: 7:5, 6:4.

    Сьогодні, щоб гарантувати вихід з групи на 100%, нашим тенісисткам буде необхідно обіграти одноліток з Тайваню.

    Нагадаємо, що в 2016 році збірна України виграла даний турнір, а в минулому сезоні стала володарками срібних медалей, поступившись суперницям зі Сполучених Штатів.

    Джерело: btu.org.ua

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