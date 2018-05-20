Чемпіонат світу з хокею. У матчі за третє місце збірна США розгромила Канаду
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Розсилка
Канадська команда вперше з 2015 року не змогла виграти медалі турніру
У неділю, 20-го травня, відбувся матч за третє місце на чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні, який наразі проходить в Данії.
Так, у «бронзовому» фіналі між собою зустрічалися збірна Канади та США.
Як відомо, канадці у півфіналі сенсаційно програли Швейцарії, а збірна США була розгромлена шведами.
Втім, і так доволі невдалий виступ канадської збірної, яку вважали головним фаворитом на перемогу у першості, завершився поразкою від США у матчі за третю сходинку - 1:4.
У підсумку канадська команда вперше з 2015 року не змогла виграти медалі турніру.
На трьох минулих чемпіонатах світу канадці двічі брали золото, один раз - срібло.
Чемпіонат світу з хокею
Матч за третє місце
США – Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
1:0 – 26 Крайдер (Ларкін, Дебрінкат)
1:1 – 38 Влешик (Терріс, Хорват)
2:1 – 53 Боніно (Кейн)
3:1 – 57 Лі (Макевой)
4:1 – 58 Крайдер