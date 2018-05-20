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    Чемпіонат світу з хокею. У матчі за третє місце збірна США розгромила Канаду

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    Фото: IIHF
    Фото: IIHF

    Канадська команда вперше з 2015 року не змогла виграти медалі турніру

    У неділю, 20-го травня, відбувся матч за третє місце на чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні, який наразі проходить в Данії.

    Так, у «бронзовому» фіналі між собою зустрічалися збірна Канади та США.

    Як відомо, канадці у півфіналі сенсаційно програли Швейцарії, а збірна США була розгромлена шведами.

    Втім, і так доволі невдалий виступ канадської збірної, яку вважали головним фаворитом на перемогу у першості, завершився поразкою від США у матчі за третю сходинку - 1:4.

    У підсумку канадська команда вперше з 2015 року не змогла виграти медалі турніру.

    На трьох минулих чемпіонатах світу канадці двічі брали золото, один раз - срібло.

    Чемпіонат світу з хокею

    Матч за третє місце

    США – Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

    1:0 – 26 Крайдер (Ларкін, Дебрінкат)
    1:1 – 38 Влешик (Терріс, Хорват)
    2:1 – 53 Боніно (Кейн)
    3:1 – 57 Лі (Макевой)
    4:1 – 58 Крайдер

    чемпіонат світу хокей
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