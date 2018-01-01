Чемпіонат Туреччини. Команда Кучера та Кравця зіграла внічию проти команди Рибалки

Українець Кравець так і не з'явився на полі

«Кайсеріспор» в матчі 21-го туру чемпіонату Туреччини розписав результативну нічию з «Сівасспором» (1:1). Робінью відкрив рахунок на 53 хвилині, а Булут на 66 хвилині відновив паритет, встановивши підсумковий результат у поєдинку. Зазначимо, що Кучер відіграв за «Кайсеріспор» весь матч, а Кравець так і не