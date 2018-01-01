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    Чемпіонат Туреччини. Команда Кучера та Кравця зіграла внічию проти команди Рибалки

    Українець Кравець так і не з'явився на полі
    «Кайсеріспор» в матчі 21-го туру чемпіонату Туреччини розписав результативну нічию з «Сівасспором» (1:1). Робінью відкрив рахунок на 53 хвилині, а Булут на 66 хвилині відновив паритет, встановивши підсумковий результат у поєдинку. Зазначимо, що Кучер відіграв за «Кайсеріспор» весь матч, а Кравець так і не
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    &laquo;Кайсеріспор&raquo; &ndash; &laquo;Сівасспор&raquo;. Фото: ФК&nbsp;&laquo;Кайсеріспор&raquo;
    «Кайсеріспор» – «Сівасспор». Фото: ФК «Кайсеріспор»

    Українець Кравець так і не з'явився на полі

    «Кайсеріспор» в матчі 21-го туру чемпіонату Туреччини розписав результативну нічию з «Сівасспором» (1:1).

    Робінью відкрив рахунок на 53 хвилині, а Булут на 66 хвилині відновив паритет, встановивши підсумковий результат у поєдинку.

    Зазначимо, що Кучер відіграв за «Кайсеріспор» весь матч, а Кравець так і не з'явився на полі.

    Натомість півзахисник «Сівасспора» Сергій Рибалка провів на полі 83 хвилини.

    Чемпіонат Туреччини. Суперліга

    21-ий тур

    «Кайсеріспор» – «Сівасспор» – 1:1

    Голи: Булут(66) – Робінью(53)

    Джерело: Футбол 24

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