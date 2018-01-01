Чемпіонат Туреччини. Команда Кучера та Кравця зіграла внічию проти команди Рибалки
- Сьогодні, 20:29
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«Кайсеріспор» – «Сівасспор». Фото: ФК «Кайсеріспор»
Українець Кравець так і не з'явився на полі
«Кайсеріспор» в матчі 21-го туру чемпіонату Туреччини розписав результативну нічию з «Сівасспором» (1:1).
Робінью відкрив рахунок на 53 хвилині, а Булут на 66 хвилині відновив паритет, встановивши підсумковий результат у поєдинку.
Зазначимо, що Кучер відіграв за «Кайсеріспор» весь матч, а Кравець так і не з'явився на полі.
Натомість півзахисник «Сівасспора» Сергій Рибалка провів на полі 83 хвилини.
Чемпіонат Туреччини. Суперліга
21-ий тур
«Кайсеріспор» – «Сівасспор» – 1:1
Голи: Булут(66) – Робінью(53)
Джерело: Футбол 24