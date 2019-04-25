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    Чемпіонка Вімблдону розповіла про свої нерозділені почуття до американського тенісиста

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    Чемпіонка Вімблдону розповіла про свої нерозділені почуття до американського тенісиста

    34-річна французька тенісистка Маріон Бартолі на перших сторінках своєї автобіографії поділилася з читачами деталями свого приватного життя

    Так, Бартолі написала, що в 2013 році під час Вімблдону була закохана в американського тенісиста Джека Сока. У той період журналісти припускали, що між гравцями можуть бути відносини, що сама Бартолі в своїх коментарях заперечувала. У тому ж році Сок зустрічався з іншою тенісисткою - Слоан Стівенс, яку француженка обіграла на шляху до титулу на Вімблдоні.

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    Про свої почуття до американця Маріон також розповіла і в інтерв'ю RTL, куди прийшла на презентацію своєї книги. Француженка не приховує, що всіма силами намагалася заволодіти увагою Сока.

    «Я була повністю сфокусована на ньому, я дивилася всі його матчі», - зізналася Бартолі. Маріон також згадує, що навіть вирішила виступити в міксті з другом Джека Ніколосом Монро, щоб ближче спілкуватися з Соком.

    Крім того, тенісистка носила браслет з ініціалами американця - буквами J і S. Але спроби французької спортсменки виявилися марними, і Джек Сокк так і не відповів на симпатію з її боку.

    Джерело: btu.org.ua

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