Чемпіонський пояс Усика в важкій вазі визнали вакантним



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Олександр Усик УНІАН

WBC класифікувала українського боксера як чемпіона в відпустці

WBC оголосила вакантним чемпіонський пояс у важкій вазі, який належить українцеві Олександру Усику.

Самого боксера в організації класифікують як чемпіона в відпустці, інформує ESPN.

Рішення про це затвердили через майбутній дебют Усика в надважкій ваговій категорії.

Якщо Усик забажає повернутися до важкої ваги, він матиме пріоритетне право на чемпіонський бій.

Вакантний титул розіграють латвієць Майріс Брієдіс та поляк Кшиштоф Гловацький. Поєдинок відбудеться 15 червня в Ризі.

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