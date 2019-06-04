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    Джошуа побував у нокауті перед боєм з Руїсом

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    Ентоні Джошуа - Джошуа побував у нокауті перед боєм з Руїсом
    Ентоні Джошуа
    Yahoo!Sports

    Батько британського боксера просив скасувати бій

    Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа побував у нокауті під час спарингу перед титульним боєм проти мексиканця Енді Руїса.

    Під час спарингу в нокаут британця відправив Агіт Кабаєл. Джошуа після цього був у психологічно пригніченому стані, інформує WBN.

    Батько Джошуа навіть просив промоутера Едді Хірна скасувати бій, але той не погодився. У підсумку Джошуа-старший висловлював невдоволення рішенням Хірна ще біля рингу, одразу після поразки сина.

    Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в 7-му раунді.

     Читайте також: За підсумками сенсації. Джошуа і Руїс прокоментували бій, який завершився поразкою чемпіона
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