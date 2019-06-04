Джошуа побував у нокауті перед боєм з Руїсом
Ентоні Джошуа
Yahoo!Sports
Батько британського боксера просив скасувати бій
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа побував у нокауті під час спарингу перед титульним боєм проти мексиканця Енді Руїса.
Під час спарингу в нокаут британця відправив Агіт Кабаєл. Джошуа після цього був у психологічно пригніченому стані, інформує WBN.
Батько Джошуа навіть просив промоутера Едді Хірна скасувати бій, але той не погодився. У підсумку Джошуа-старший висловлював невдоволення рішенням Хірна ще біля рингу, одразу після поразки сина.
Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в 7-му раунді.
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