Джошуа побував у нокауті перед боєм з Руїсом



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Ентоні Джошуа Yahoo!Sports

Батько британського боксера просив скасувати бій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа побував у нокауті під час спарингу перед титульним боєм проти мексиканця Енді Руїса.

Під час спарингу в нокаут британця відправив Агіт Кабаєл. Джошуа після цього був у психологічно пригніченому стані, інформує WBN.

Батько Джошуа навіть просив промоутера Едді Хірна скасувати бій, але той не погодився. У підсумку Джошуа-старший висловлював невдоволення рішенням Хірна ще біля рингу, одразу після поразки сина.

Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в 7-му раунді.