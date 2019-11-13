Через претензії телеканалу Ахметова Тернополю можуть не довірити проведення фіналу Кубка України



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Зовні Тернопільський стадіон має цілком презентабельний вигляд Фото із соцмереж

Місцева влада має час, щоб усунути недоліки

Комісія Української асоціації футболу відвідала Тернопіль, де провела інспекцію Тернопільського міської стадіону, на якому, попередньо, має відбутися фінал Кубку України сезону-2019/2020.

Комісія виділила кілька недоліків, серед яких відсутність необхідної кількості місць у VIP-зоні, а також зали для прес-конференції (очікується приїзд до 100 представників ЗМІ).

При цьому головною проблемою стадіону, на якій зробив акцент транслятор фінального матчу ТК «Футбол» Ріната Ахметова, є відсутність телевізійних вишок.

Ці недоліки були передані місцевій владі, і якщо вони будуть усунені, то Тернопіль все-таки прийме фінальний матч.

Відзначимо, що фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня.

Джерело: UA-Футбол