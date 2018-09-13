Чернишова обіграла колишню українку на шляху до півфіналу на турнірі в Алмати



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Марина Чернишова буде боротися за вихід у фінал на турнірі ITF в Казахстані

У чвертьфінальному матчі змагань з призовим фондом $15,000 19-річна українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, здобула перемогу над представницею Хорватії Олександрою Олейниковою: 7:5, 6:2.

У стартовому сеті Чернишова вела 4:1, а потім 5:3, після чого хорватка українського походження зрівняла рахунок, проте наступні два гейми виграла Марина. У другому сеті вона вийшла вперед 2:0, Олейникова знову виграла два гейми, але після цього Чернишова впевнено завершила зустріч.

У півфіналі уродженка Харкова зіграє з переможницею матчу між третьою сіяною ізраїльтянкою Владою Екшібаровою і Дариною Дітковською з Казахстану.

Це буде другий півфінал для Марини в поточному сезоні: в липні вона також дійшла до півфіналу на 15-тисячнику в бельгійському місті Кнокке.

Джерело: btu.org.ua