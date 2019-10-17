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    Чеська тенісистка показала другий результат в історії гри

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    Крістіна Плішкова гарно подає саме у матчах з Монікою Пуїґ - Чеська тенісистка показала другий результат в історії гри
    Крістіна Плішкова гарно подає саме у матчах з Монікою Пуїґ
    Tennis Time

    Рекорд за кількістю ейсів теж належить Крістіні Плішковій

    Чеська тенісистка Крістіна Плішкова в матчі другого кола турніру в Люксембурзі з представницею Пуерто-Ріко Монікою Пуїґ виконала 28 подач навиліт. Це другий результат в історії жіночого тенісу.

    Рекорд також належить Крістіні, і примітно те, що він був встановлений в матчі з цієї ж суперницею на Відкритому чемпіонаті Австралії 2016 року (31 ейс). Третій результат в історії за кількістю ейсів в матчі продемонструвала німкеня Сабіна Лісіцкі в 2015 році – 27 подач навиліт.

    У Люксембурзі Плішкова програла Пуїґ – 6:7(5), 6:3, 6:7 (6). Наступною суперницею Моніки буде переможниця поєдинку Юлія Ґьорґес (Німеччина, 2) - Сорана Кірстя (Румунія), які грають у ці хвилини. Турнір завершиться 20 жовтня.

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    теніс Юлія Ґьорґес Моніка Пуїґ Крістіна Плішкова Сабіна Лісіцкі
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