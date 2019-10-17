Чеська тенісистка показала другий результат в історії гри



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Крістіна Плішкова гарно подає саме у матчах з Монікою Пуїґ Tennis Time

Рекорд за кількістю ейсів теж належить Крістіні Плішковій

Чеська тенісистка Крістіна Плішкова в матчі другого кола турніру в Люксембурзі з представницею Пуерто-Ріко Монікою Пуїґ виконала 28 подач навиліт. Це другий результат в історії жіночого тенісу.

Рекорд також належить Крістіні, і примітно те, що він був встановлений в матчі з цієї ж суперницею на Відкритому чемпіонаті Австралії 2016 року (31 ейс). Третій результат в історії за кількістю ейсів в матчі продемонструвала німкеня Сабіна Лісіцкі в 2015 році – 27 подач навиліт.

У Люксембурзі Плішкова програла Пуїґ – 6:7(5), 6:3, 6:7 (6). Наступною суперницею Моніки буде переможниця поєдинку Юлія Ґьорґес (Німеччина, 2) - Сорана Кірстя (Румунія), які грають у ці хвилини. Турнір завершиться 20 жовтня.

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