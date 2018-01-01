Четверо українців можуть перейти в казахстанський «Акжайик»

Володимир Мазяр забирає собі в команду український футболістів

Головний тренер «Акжайика» Володимир Мазяр хоче бачити в своєму новому клубі ряд українських футболістів. Крім того, що контракт з «Акжайиком» вже підписав екс-форвард «Зірки» Адерінсола Есеола, в казахстанській команді перебувають на перегляді ще четверо українських гравців. Мова йде про форварда Максима



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ФК Акжайик

Володимир Мазяр забирає собі в команду український футболістів

Головний тренер «Акжайика» Володимир Мазяр хоче бачити в своєму новому клубі ряд українських футболістів.

Крім того, що контракт з «Акжайиком» вже підписав екс-форвард «Зірки» Адерінсола Есеола, в казахстанській команді перебувають на перегляді ще четверо українських гравців.

Мова йде про форварда Максима Фещука та півзахисника Андрія Ткачука, а також футболістів, про інтерес до котрих зі сторони Акжайика вже було відомо — Валерія Кучерова та Євгена Боровика. Про це повідомляє «Футбол 1».

Останнім клубом Фещука був «Тараз». Раніше форвард виступав за «Карпати», «Таврію», «Говерлу», «Шахтар» з Караганди та «Дачію».

Останнім клубом Ткачука була «Ворскла». Раніше хавбек грав за «Полісся», «Карпати» та київський «Арсенал».

Останнім клубом Кучерова був «Верес». Раніше півзахисник виступав за алчевську та кам'янську «Сталь».

Останнім клубом Боровика було болгарське «Черно Море». Раніше воротар грав за «Дніпро», «Кривбас», київський «Арсенал», запорізький «Металург», «Чорноморець» і «Карпати».