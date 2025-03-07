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Ла Ліга подала скаргу в поліцію Країни Басків через расизм щодо Вінісіуса

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ла Ліга подала скаргу в поліцію Країни Басків через расизм щодо Вінісіуса
Представники Ла Ліги зібрали відеозаписи, що доводять правопорушення щодо Вінісіуса
фото: instagram.com/vinijr

Вінісіус, ймовірно, зазнав расистських образ словами і жестами в Сан-Себастьяні (Країна Басков)

Представники іспанської футбольної Ла Ліги звернулися до Громадської гвардії Країни Басків із закликом знайти людей, які ображали нападника «Реала» Вінісіуса під час матчу Кубка Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на As.

Зазначається, що Вінісіус, який є одноклубником українця Андрія Луніна, ймовірно зазнав расистських образ словами і жестами в Сан-Себастьяні (Країна Басков) під час матчу півфіналу Кубка Іспанії між «Реал Сосьєдад» та «Реалом».

Гра відбулася 26 лютого. Мадридський клуб переміг із рахунком 1:0.

Представники Ла Ліги зібрали відеозаписи, що доводять правопорушення, та провели експертизу читання вигуків по губах.

Громадська гвардія є регіональним органом правопорядку, що виконує роль поліції автономної громади.

Нагадаємо, 5 березня відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості. 

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді. 

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: Жуніор Вінісіус расизм НОВИНИ ФУТБОЛУ

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