Звинувачення екскерівників світового футболу Платіні і Блаттера у корупції: суд ухвалив рішення

89-річний Блаттер і 69-річний Платіні були виправдані судом у Швейцарії

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні та експрезидент ФІФА Зепп Блаттер були виправдані судом у Швейцарії у справі про корупцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Блаттера та Платіні звинувачували у шахрайстві, незаконному привласненні коштів, у злочинному неефективному управлінні, а також у підробці документів.

У 2011 році Блаттер нібито схвалив виплату Платіні у розмірі 2 мільйонів швейцарських франків, яка, на думку прокуратури, була незаконною.

У 2022 році суд нижчої інстанції Швейцарії після семирічного розслідування виправдав чиновників, проте прокуратура оскаржила це рішення і вимагала засудити Платіні та Блаттера до 20 місяців в'язниці умовно з дворічним випробувальним терміном.

У підсумку, надзвичайна апеляційна палата Швейцарського кримінального суду у місті Муттенц виправдала обвинувачених.

«Після двох виправдувальних вироків навіть Генеральна прокуратура Швейцарії має усвідомити, що ця кримінальна справа остаточно провалилася. Настав час дати спокій Мішелю Платіні», – заявив адвокат Платіні Домінік Неллен.

Нагадаємо, World Athletics продовжила відсторонення росіян і білорусів від змагань під своєю егідою.

Рада World Athletics проходила в Нанкін 24-25 березня.

«Рада ухвалила рекомендацію щодо участі російських та білоруських атлетів у міжнародних турнірах. Рада вважає санкції адекватними і не вважає за необхідне їх замінювати, доповнювати або змінювати, якщо тільки поточні обставини не погіршаться або не буде досягнуто мирної угоди», – заявив глава World Athletics Себастьян Коу на прес-конференції.

У листопаді 2015 року World Athletics тимчасово позбавила членства Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) через допінг-скандал. Потім усунення ВФЛА неодноразово продовжувалося.

Санкції проти Росії та Білорусі набули чинності наприкінці лютого 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У березні 2023 року рада World Athletics погодилася відновити повноцінний статус ВФЛА, але продовжила відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від турнірів через російську агресію проти України.