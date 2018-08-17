Чи зможе «Арсенал» обіграти «Чорноморець»? Прев'ю матчу



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Гравці одеського клубу можуть відсвяткувати 90-ту виїзну перемогу в УПЛ

«Арсенал-Київ» — «Чорноморець»

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон), провів 28 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 30 матчів: +13=5-12 м’ячі 31-25. На полі «Арсеналу-Київ» – 15 матчів: +8=1-6 м’ячі 18-13.

В УПЛ зіграно 29 матчів: +13=5-11 м’ячі 30-23. На полі «Арсеналу-Київ» – 14 матчів: +8=1-5 м’ячі 17-11.

Останній матч на полі «Арсеналу-Київ» 11.11.2012. «Арсенал-Київ» – Чорноморець» – 0:1. Гол: Е. Бакай (45).

Безвиграшна серія «Арсеналу-Київ» у зустрічах із «Чорноморцем» з 27 листопада 2011 року триває чотири матчі: =1-3, при цьому ворота «моряків» залишаються «сухими».

Цікаві факти та можливі події

«Арсенал-Київ» утримує два клубних антирекорди, програючи в УПЛ шість матчів поспіль і пропускаючи 14 ігор поспіль – 31 м’яч.

Гравці одеського клубу можуть відсвяткувати 90-ту виїзну перемогу в УПЛ.

«Арсенал-Київ» може зазнати 80-ої домашньої поразки у чемпіонатах.

Павло Оріховський з «Арсеналу-Київ» у минулому сезоні виступав саме за «Чорноморець», а «моряк» Іван Трубочкін – за «канонірів».

10-й гол в УПЛ може забити Сергій Гринь з «Арсеналу-Київ».

Воротарі «Чорноморця» з 28 квітня цього року в УПЛ більше одного голу за матч не пропускають.

Чорноморець при суддівстві Ігоря Пасхала наразі у всіх п'яти матчах в УПЛ грає лише внічию, різниця м’ячів 8:8.

Арбітр Ігор Пасхал проведе перший матч в УПЛ за участю «Арсеналу-Київ».

За матеріалами сайту УПЛ