Чоловіча збірна Іспанії – новий чемпіон Європи з гандболу
- Сьогодні, 13:25
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Розсилка
У фіналі іспанці виявилися сильнішими за команду Швеції
Збірна Іспанії з гандболу стала чемпіоном Європи 2018 року.
У фіналі турніру, який проходив у Хорватії, піренейці завдали поразки збірній Швеції 29:23, хоча після першого тайму поступалися 12:14, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Для Іспанії це – перше європейського золото в історії.
Раніше команда чотири рази проходила у фінал, але кожен раз програвала вирішальний матч.
Швеція у фіналі чемпіонатів Старого Світу також грала вп’яте. Чотири попередні спроби були для скандинавів «золотими», але на цей раз – срібло.
Чемпіонат Європи 2018 року з гандболу
Фінал
Іспанія – Швеція – 29:23 (12:14)
По п’ять м'ячів за нових чемпіонів закинули найкращий правий крайній турніру Ферран Соле та Давид Балаугер. За Швецію також п’ятьма голами відзначився Єспер Нільсон, який визнаний найкращим лінійним чемпіонату.
MVP Євро-2018 був визнаний розігруючий збірної Швеції Джим Готтфрідссон.
Водночас, у матчі за бронзу Франція завдала поразки Данії – 32:29 (17:14).