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    Чоловіча збірна Іспанії – новий чемпіон Європи з гандболу

    У фіналі іспанці виявилися сильнішими за команду Швеції
    Збірна Іспанії з гандболу стала чемпіоном Європи 2018 року. У фіналі турніру, який проходив у Хорватії, піренейці завдали поразки збірній Швеції 29:23, хоча після першого тайму поступалися 12:14, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Для Іспанії це – перше європейського золото в історії. Раніше команда чотири рази проходила у
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    Збірна Іспанії з гандболу
    Збірна Іспанії з гандболу

    У фіналі іспанці виявилися сильнішими за команду Швеції

    Збірна Іспанії з гандболу стала чемпіоном Європи 2018 року.

    У фіналі турніру, який проходив у Хорватії, піренейці завдали поразки збірній Швеції 29:23, хоча після першого тайму поступалися 12:14, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Для Іспанії це – перше європейського золото в історії.

    Раніше команда чотири рази проходила у фінал, але кожен раз програвала вирішальний матч.

    Швеція у фіналі чемпіонатів Старого Світу також грала вп’яте. Чотири попередні спроби були для скандинавів «золотими», але на цей раз – срібло.

    Чемпіонат Європи 2018 року з гандболу

    Фінал

    Іспанія – Швеція – 29:23 (12:14)

    По п’ять м'ячів за нових чемпіонів закинули найкращий правий крайній турніру Ферран Соле та Давид Балаугер. За Швецію також п’ятьма голами відзначився Єспер Нільсон, який визнаний найкращим лінійним чемпіонату.

    MVP Євро-2018 був визнаний розігруючий збірної Швеції Джим Готтфрідссон.

    Водночас, у матчі за бронзу Франція завдала поразки Данії – 32:29 (17:14).

    чемпіонат Європи Гандбол
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