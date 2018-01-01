Чоловіча збірна Іспанії – новий чемпіон Європи з гандболу

У фіналі іспанці виявилися сильнішими за команду Швеції

Збірна Іспанії з гандболу стала чемпіоном Європи 2018 року. У фіналі турніру, який проходив у Хорватії, піренейці завдали поразки збірній Швеції 29:23, хоча після першого тайму поступалися 12:14, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Для Іспанії це – перше європейського золото в історії. Раніше команда чотири рази проходила у



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Збірна Іспанії з гандболу

У фіналі іспанці виявилися сильнішими за команду Швеції

Збірна Іспанії з гандболу стала чемпіоном Європи 2018 року.

У фіналі турніру, який проходив у Хорватії, піренейці завдали поразки збірній Швеції 29:23, хоча після першого тайму поступалися 12:14, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Для Іспанії це – перше європейського золото в історії.

Раніше команда чотири рази проходила у фінал, але кожен раз програвала вирішальний матч.

Швеція у фіналі чемпіонатів Старого Світу також грала вп’яте. Чотири попередні спроби були для скандинавів «золотими», але на цей раз – срібло.

Чемпіонат Європи 2018 року з гандболу

Фінал

Іспанія – Швеція – 29:23 (12:14)

По п’ять м'ячів за нових чемпіонів закинули найкращий правий крайній турніру Ферран Соле та Давид Балаугер. За Швецію також п’ятьма голами відзначився Єспер Нільсон, який визнаний найкращим лінійним чемпіонату.

MVP Євро-2018 був визнаний розігруючий збірної Швеції Джим Готтфрідссон.

Водночас, у матчі за бронзу Франція завдала поразки Данії – 32:29 (17:14).