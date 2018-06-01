Чоловіча збірна України з регбі-7 до чемпіонату Європи готуватиметься у Києві

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Чоловіча збірна України з регбі-7. Фото ФРУ

Перший раунд турніру відбудеться 8-9 червня у Хорватії

3-7 червня у Києві національна чоловіча збірна України з регбі-7 проведе підготовку до чемпіонату Європи, що незабаром стартує у Хорватії.

Виклик до табору «синьо-жовтих» отримали 25 гравців, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

Перший раунд першості Старого світу серед чоловічих збірних команд дивізіону «Трофі» пройде 8-9 червня у Загребі (Хорватія).

Збірна України на груповому етапі поміряється силами з командами Люксембургу, Данії та Латвії.

Група А: Бельгія, Хорватія, Ізраїль, Болгарія;

Група В: Румунія, Литва, Кіпр, Угорщина;

Група С: Люксембург, Україна, Данія, Латвія.

Календар ігор:

8 червня

11:22 Україна – Данія

14:07 Україна – Латвія

16:30 Люксембург – Україна

9 червня

Раунд плей-офф

Другий раунд чемпіонату Європи з регбі-7 серед чоловіків відбудеться у Шяуляї (Литва) з 30 червня по 1 липня.

Минулого року українська чоловіча збірна фінішувала четвертою у дивізіоні «Трофі».