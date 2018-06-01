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    Чоловіча збірна України з регбі-7 до чемпіонату Європи готуватиметься у Києві

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    Чоловіча збірна України з регбі-7. Фото ФРУ - Чоловіча збірна України з регбі-7 до чемпіонату Європи готуватиметься у Києві
    Чоловіча збірна України з регбі-7. Фото ФРУ

    Перший раунд турніру відбудеться 8-9 червня у Хорватії

    3-7 червня у Києві національна чоловіча збірна України з регбі-7 проведе підготовку до чемпіонату Європи, що незабаром стартує у Хорватії.

    Виклик до табору «синьо-жовтих» отримали 25 гравців, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    Перший раунд першості Старого світу серед чоловічих збірних команд дивізіону «Трофі» пройде 8-9 червня у Загребі (Хорватія).

    Збірна України на груповому етапі поміряється силами з командами Люксембургу, Данії та Латвії.

    Група А: Бельгія, Хорватія, Ізраїль, Болгарія;
    Група В: Румунія, Литва, Кіпр, Угорщина;
    Група С: Люксембург, Україна, Данія, Латвія.

    Календар ігор:

    8 червня
    11:22 Україна – Данія
    14:07 Україна – Латвія
    16:30 Люксембург – Україна

    9 червня

    Раунд плей-офф

    Другий раунд чемпіонату Європи з регбі-7 серед чоловіків відбудеться у Шяуляї (Литва) з 30 червня по 1 липня.

    Минулого року українська чоловіча збірна фінішувала четвертою у дивізіоні «Трофі».

    чемпіонат Європи Збірна України регбі
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