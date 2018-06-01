Чоловіча збірна України з регбі-7 до чемпіонату Європи готуватиметься у Києві
-
Розсилка
Перший раунд турніру відбудеться 8-9 червня у Хорватії
3-7 червня у Києві національна чоловіча збірна України з регбі-7 проведе підготовку до чемпіонату Європи, що незабаром стартує у Хорватії.
Виклик до табору «синьо-жовтих» отримали 25 гравців, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.
Перший раунд першості Старого світу серед чоловічих збірних команд дивізіону «Трофі» пройде 8-9 червня у Загребі (Хорватія).
Збірна України на груповому етапі поміряється силами з командами Люксембургу, Данії та Латвії.
Група А: Бельгія, Хорватія, Ізраїль, Болгарія;
Група В: Румунія, Литва, Кіпр, Угорщина;
Група С: Люксембург, Україна, Данія, Латвія.
Календар ігор:
8 червня
11:22 Україна – Данія
14:07 Україна – Латвія
16:30 Люксембург – Україна
9 червня
Раунд плей-офф
Другий раунд чемпіонату Європи з регбі-7 серед чоловіків відбудеться у Шяуляї (Литва) з 30 червня по 1 липня.
Минулого року українська чоловіча збірна фінішувала четвертою у дивізіоні «Трофі».