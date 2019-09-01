Чоловіча збірна України з волейболу виграла міжнародний турнір



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На блоці - капітан Українців Олег Плотницький Федерація волейболу Македонії

Капітана нашої команді Олена Плотницького визнано кращим гравцем

Напередодні участі у фінальному етапі чемпіонату Європи, чоловіча збірна України з волейболу вирушила до Македонії, де взяла участь у міжнародному турнірі «Бранко Хаџииљоски – Чајка».

Конкуренцію українцям склали збірні Македонії, Болгарії та Бельгії.

У першому півфіналі підопічні Угіса Крастіньша перемогли господарів турніру з рахунком 3:1.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі української збірної став капітан Олег Плотницький. На його рахунку 19 очок (5 ейсів, 3 блока). 17 пунктів приніс своїй команді блокуючий Дмитро Терьоменко.

Україна – Македонія 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:20)

У другому півфіналі Болгарія поступилася збірній Бельгії.

Болгарія – Бельгія 1:3 (25:18, 21:25, 15:25, 18:25)

Таким чином за перше місце грали Україна та Бельгія.

Здобувши переконливу перемогу, наші хлопці везуть додому трофей македонських змагань!

Україна-Бельгія 3: 1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:22).

Більше того, капітана збірної України, Олега Плотницького, було визнано кращим гравцем турніру.

В грі за третє місце пощастило господарям.

Македонія – Болгарія 3:0.

Нагадаємо,13-19 вересня чоловіча збірна Україна візьме участь у груповому турнірі чемпіонату Європи, що відбудеться в Нідерландах у містах Роттердам та Амстердам.У першому матчі наша команда зіграє проти Чехії, 14-го вересня зустрінеться з Нідерландами, 16-го гратиме проти Чорногорії, 18-го – з Естонією, а 19 вересня на підопічних Уґіса Крастіньша чекає гра проти збірної Польщі.