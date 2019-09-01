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    Чоловіча збірна України з волейболу виграла міжнародний турнір

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    На блоці - капітан Українців Олег Плотницький - Чоловіча збірна України з волейболу виграла міжнародний турнір
    На блоці - капітан Українців Олег Плотницький
    Федерація волейболу Македонії

    Капітана нашої команді Олена Плотницького визнано кращим гравцем

    Напередодні участі у фінальному етапі чемпіонату Європи, чоловіча збірна України з волейболу вирушила до Македонії, де взяла участь у міжнародному турнірі «Бранко Хаџииљоски – Чајка».

    Конкуренцію українцям склали збірні Македонії, Болгарії та Бельгії.

    У першому півфіналі підопічні Угіса Крастіньша перемогли господарів турніру з рахунком 3:1.

    Найрезультативнішим гравцем матчу у складі української збірної став капітан Олег Плотницький. На його рахунку 19 очок (5 ейсів, 3 блока). 17 пунктів приніс своїй команді блокуючий Дмитро Терьоменко.

    Україна – Македонія 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:20)

    У другому півфіналі Болгарія поступилася збірній Бельгії.

    Болгарія – Бельгія 1:3 (25:18, 21:25, 15:25, 18:25)

    Таким чином за перше місце грали Україна та  Бельгія.

    Здобувши переконливу перемогу, наші хлопці везуть додому трофей македонських змагань!

    Україна-Бельгія 3: 1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:22).

    Більше того, капітана збірної України, Олега Плотницького, було визнано кращим гравцем турніру.

    В грі за третє місце пощастило господарям.

    Македонія – Болгарія 3:0.

    Нагадаємо,13-19 вересня чоловіча збірна Україна візьме участь у груповому турнірі чемпіонату Європи, що відбудеться в Нідерландах у містах Роттердам та Амстердам.У першому матчі наша команда зіграє проти Чехії, 14-го вересня зустрінеться з  Нідерландами, 16-го гратиме проти Чорногорії, 18-го – з Естонією, а 19 вересня на підопічних Уґіса Крастіньша чекає гра проти збірної Польщі.

     Читайте також: Євро з волейболу: Україна грюкнула дверима, але змін не уникнути

     

     

     

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