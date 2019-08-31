  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євро з волейболу: Україна грюкнула дверима, але змін не уникнути

    • Розсилка
    <span>Збірна України перервала 20-матчеву серію поразок на континентальних першостях</span> - Євро з волейболу: Україна грюкнула дверима, але змін не уникнути
    Збірна України перервала 20-матчеву серію поразок на континентальних першостях
    ФВУ

    Жіноча збірна України з волейболу вилетіла з чемпіонату Європи, наостанок здобувши єдину перемогу над дебютантом

    У Польщі проходили матчі фінального раунду чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд. Суперницями збірної України в групі були команди Бельгії, Італії, Польщі, Словенії та Португалії.

    У перших трьох зустрічах команда Гарія Єгізарова продемонструвала печальні результати, спромігшись виграти лише одну партію. У вирішальній грі зі словенками українки боролися, але здобути перемогу не змогли. 

     Україна зазнала принизливої поразки на старті чемпіонату Європи з волейболу

    Чемпіонат Європи. Група В. Перший тур

     

    Україна – Бельгія – 0:3 (10:25 19:25, 22:25)

    Польща – Україна – 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

    Україна – Італія – 0:3 (16:25, 18:25, 10:25)

    Україна – Словенія – 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

    Красномовно, що звіт про матч Україна - Словенія, після якого наші дівчата втратили шанси вийти в 1/8 фіналу, на сайті Федераці волейболу України вийшов з заголовком "Сподівань не виправдали". А слова, якими матеріал закінчується, лунають доволі неоднозначно: «Дуже прикре фіаско, яке подарувало Словенії історичний вихід в 1/8 фіналу, а напроти нашої збірної цього зразка поставило історичний знак питання». 

     Читайте також: Провал. Через грубі помилки Україна програла Словенії і вибула з чемпіонату Європи

    Останній матч групового етапу, який вже нічого не вирішував для України, проти Португалії теж ставив певні завжання перед збірною. Втративши шанси зіграти в 1/8 фіналу змагань, національна команда мала вирішити хоча б останнє з найвіддаленіших завдань: обірвати 20-матчеву безвиграшну серію виступів на континентальних першостях і водночас «грюкнути дверима» у Лодзі. Португалія, яка пробилася до фінального раунду чемпіонату Європи вперше, була ідеальним суперником для виконання цієї задачі. І, на щастя, українки впоралися, здобувши першу у фінальному раунді Євро перемогу: 

    УкраїнаПортугалія – 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

    Україна: Перетятько (набрала 1 очко), Кодола (10), Герасимова (8), Рихлюк (4), Денисова (13), Трушкіна (2); Карасьова (л), Ніколайчук (л), Дорсман (12), Крайдуба (10), Великоконь. Головний тренер – Гарій ЄГІАЗАРОВ.

    Португалія: Гомеш (9), Монтейру (6), Каваленка (9), Хурст (6), А.Родрігес (6), Дурау (1); Ресенде (л), Майо (5), В.Родрігес, Дуарте. Головний тренер – Жозе Франсіско САНТУШ.

    Таким чином жіноча збірна України перервала 20-матчеву серію поразок на континентальних першостях. Однак скоріш за все зміни у тренерському щтабі команди неминучі. Заяви про відставку тренера Гарія Єґіазарова лунають у волейбольних колах все гучніше.

    Нагадаємо вже у середині вересня стартує у фінальному раунді Євро чоловіча збірна України. 

      Читайте також:Тренер збірної України розповів про нестачу спортивної злості

     

     

    Читайте також
    чемпіонат Європи волейбол Збірна України Португалія Україна Словенія тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ