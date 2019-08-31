Євро з волейболу: Україна грюкнула дверима, але змін не уникнути



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Збірна України перервала 20-матчеву серію поразок на континентальних першостях ФВУ

Жіноча збірна України з волейболу вилетіла з чемпіонату Європи, наостанок здобувши єдину перемогу над дебютантом

У Польщі проходили матчі фінального раунду чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд. Суперницями збірної України в групі були команди Бельгії, Італії, Польщі, Словенії та Португалії.

У перших трьох зустрічах команда Гарія Єгізарова продемонструвала печальні результати, спромігшись виграти лише одну партію. У вирішальній грі зі словенками українки боролися, але здобути перемогу не змогли.

Україна зазнала принизливої поразки на старті чемпіонату Європи з волейболу

Чемпіонат Європи. Група В. Перший тур

Україна – Бельгія – 0:3 (10:25 19:25, 22:25)

Польща – Україна – 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

Україна – Італія – 0:3 (16:25, 18:25, 10:25)

Україна – Словенія – 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

Красномовно, що звіт про матч Україна - Словенія, після якого наші дівчата втратили шанси вийти в 1/8 фіналу, на сайті Федераці волейболу України вийшов з заголовком "Сподівань не виправдали". А слова, якими матеріал закінчується, лунають доволі неоднозначно: «Дуже прикре фіаско, яке подарувало Словенії історичний вихід в 1/8 фіналу, а напроти нашої збірної цього зразка поставило історичний знак питання».

Останній матч групового етапу, який вже нічого не вирішував для України, проти Португалії теж ставив певні завжання перед збірною. Втративши шанси зіграти в 1/8 фіналу змагань, національна команда мала вирішити хоча б останнє з найвіддаленіших завдань: обірвати 20-матчеву безвиграшну серію виступів на континентальних першостях і водночас «грюкнути дверима» у Лодзі. Португалія, яка пробилася до фінального раунду чемпіонату Європи вперше, була ідеальним суперником для виконання цієї задачі. І, на щастя, українки впоралися, здобувши першу у фінальному раунді Євро перемогу:

Україна – Португалія – 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

Україна: Перетятько (набрала 1 очко), Кодола (10), Герасимова (8), Рихлюк (4), Денисова (13), Трушкіна (2); Карасьова (л), Ніколайчук (л), Дорсман (12), Крайдуба (10), Великоконь. Головний тренер – Гарій ЄГІАЗАРОВ.

Португалія: Гомеш (9), Монтейру (6), Каваленка (9), Хурст (6), А.Родрігес (6), Дурау (1); Ресенде (л), Майо (5), В.Родрігес, Дуарте. Головний тренер – Жозе Франсіско САНТУШ.

Таким чином жіноча збірна України перервала 20-матчеву серію поразок на континентальних першостях. Однак скоріш за все зміни у тренерському щтабі команди неминучі. Заяви про відставку тренера Гарія Єґіазарова лунають у волейбольних колах все гучніше.

Нагадаємо вже у середині вересня стартує у фінальному раунді Євро чоловіча збірна України.