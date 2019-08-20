Тренер збірної України розповів про нестачу спортивної злості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже 13 вересня чоловіча збірна України з волейболу розпочне боротьбу за вихід до 1/16 чемпіонату Європи

Напередодні фінального раунду чемпіонату Європи українські чоловіки перевірили сили на «Кубку Незалежності»

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу напередодні фінального раунду чемпіонату Європи, тестували свої сили на домашньому «Кубку Незалежності», що відбувся у Запоріжжі. І якщо жінкам з суперницями поталанило більше – конкуренцію їм складали збірні Естонії та Білорусі, то чоловікам довелося в останній момент змінювати плани – несподівано скасувала свій візит збірна Індії. Тому головний тренер української чоловічої збірної Уґіс Крастіньш розділив своїх підопічних на дві команди, які протистояли збірній Білорусі. Перемогу святкувала команда «Україна-2».

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В інтерв’ю «Главкому» наставник оцінив виступ своїх підопічних на турнірі:

-Ділив команди за принципом, щоб був рівномірний склад. Не було такого, що «старі» проти молодих. Команді «Україна-1» десь не вистачило концентрації. Напередодні майже виграли турнір, а в останній день вийшли грати і коли справи пішли не на їх користь - не вистачило спортивної злості, щоб потерпіти і поборотися за перемогу. У білорусів, яким програли, хороший рівень загальної гри, збалансований состав, є заміни, успішно тримають м’яч у грі, і тому вони грають успішно.

Щодо команди «Україна-2» - чудово хлопці налаштувалися і заслужено виграли і турнір і гру проти Білорусі, яка була найбільш серйозною. Грали солідно, не давали супернику шансу. Гадаю, всі вони отримали велику користь та досвід від цього турніру.

Попереду у нас товариський турнір в Македонії. Там сильні команди Болгарії, Бельгії, з якими вже неодноразово зустрічалися. Сподіваюся що там буде серйозна боротьба. А вже в середині вересня стартуємо у фінальному раунді чемпіонату Європи, - розповів Уґіс Крастіньш.

13 вересня збірна України розпочне боротьбу за вихід до 1/16 чемпіонату Європи. У першому матчі наша команда зіграє проти Чехії, 14-го вересня зустрінеться з Нідерландами, 16-го гратиме проти Чорногорії, 18-го – з Естонією, а 19 вересня на підопічних Уґіса Крастіньша чекає гра проти збірної Польщі.