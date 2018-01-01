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    Чоловіча збірна України здобула путівку у вищий дивізіон чемпіонату Європи з індорхокею

    На початку року українці стали другими у другому дивізіоні турніру, пропустивши вперед лише Нідерланди
    12-14 січня у м. Аланья (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з індорхокею у Дивізіоні II. У змаганнях взяли участь вісім збірних. На першому етапі вони були розбиті на дві групи, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Українці грали з нідерландцями, турками та португальцями у групі А. Перша гра проти господарів для
    • Вчора, 22:32
    • Розсилка
    Фото ФХТУ
    Фото ФХТУ

    На початку року українці стали другими у другому дивізіоні турніру, пропустивши вперед лише Нідерланди

    12-14 січня у м. Аланья (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з індорхокею у Дивізіоні II.

    У змаганнях взяли участь вісім збірних. На першому етапі вони були розбиті на дві групи, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Українці грали з нідерландцями, турками та португальцями у групі А.

    Перша гра проти господарів для українських хокеїстів завершилася внічию 4:4 (за Україну забивали Дячук С., Калинчук В., Мороз Ю., Коваленко Б.). В іншому матчі Нідерланди виграли у Португалії 3:1.

    У другому турі українці програли нідерландцям 1:4 (гол на рахунку Калинчука В.). Португальці ж здолали турків 8:4.

    У вирішальному двобої за вихід у фінальну групу Україна зійшлася з Португалією і в напруженому поєдинку здобули перемогу 6:5 (Дячук С., Кошеленко А., Калинчук В. - 3, Поліщук О.). Нідерланди легко розібралися із турками – 6:0.

    У фінальну групу вийшли українські хлопці та команда Нідерландів. З іншої групи туди потрапили хорвати та шведи, які обійшли італійців й англійців.

    У вирішальних іграх українці спочатку здолали Швецію 7:5 (Мороз Ю., Шевчук В.- 2, Кошеленко А., Калинчук В., Луппа Д., Поліщук О.), а потім і Хорватію 4:2 (Шевчук В. - 2, Коваленко Б., Калинчук В.).

    Із шістьма очками українська збірна посіла друге місце та здобула путівку у перший дивізіон чемпіонату Європи.

    чемпіонат Європи Збірна України хокей
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