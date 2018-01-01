Чоловіча збірна України здобула путівку у вищий дивізіон чемпіонату Європи з індорхокею

На початку року українці стали другими у другому дивізіоні турніру, пропустивши вперед лише Нідерланди

12-14 січня у м. Аланья (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з індорхокею у Дивізіоні II. У змаганнях взяли участь вісім збірних. На першому етапі вони були розбиті на дві групи, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Українці грали з нідерландцями, турками та португальцями у групі А. Перша гра проти господарів для



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Фото ФХТУ

На початку року українці стали другими у другому дивізіоні турніру, пропустивши вперед лише Нідерланди

12-14 січня у м. Аланья (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з індорхокею у Дивізіоні II.

У змаганнях взяли участь вісім збірних. На першому етапі вони були розбиті на дві групи, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Українці грали з нідерландцями, турками та португальцями у групі А.

Перша гра проти господарів для українських хокеїстів завершилася внічию 4:4 (за Україну забивали Дячук С., Калинчук В., Мороз Ю., Коваленко Б.). В іншому матчі Нідерланди виграли у Португалії 3:1.

У другому турі українці програли нідерландцям 1:4 (гол на рахунку Калинчука В.). Португальці ж здолали турків 8:4.

У вирішальному двобої за вихід у фінальну групу Україна зійшлася з Португалією і в напруженому поєдинку здобули перемогу 6:5 (Дячук С., Кошеленко А., Калинчук В. - 3, Поліщук О.). Нідерланди легко розібралися із турками – 6:0.

У фінальну групу вийшли українські хлопці та команда Нідерландів. З іншої групи туди потрапили хорвати та шведи, які обійшли італійців й англійців.

У вирішальних іграх українці спочатку здолали Швецію 7:5 (Мороз Ю., Шевчук В.- 2, Кошеленко А., Калинчук В., Луппа Д., Поліщук О.), а потім і Хорватію 4:2 (Шевчук В. - 2, Коваленко Б., Калинчук В.).

Із шістьма очками українська збірна посіла друге місце та здобула путівку у перший дивізіон чемпіонату Європи.