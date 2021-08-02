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    ЗМІ: чоловік і дитина білоруської спортсменки Тімановської виїхали до Києва

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    Сім&rsquo;ї Крістіни Тімановської &laquo;допомогли оперативно виїхати&raquo; - ЗМІ: чоловік і дитина білоруської спортсменки Тімановської виїхали до Києва

    Сім’ї Крістіни Тімановської «допомогли оперативно виїхати»

    Фото з відкритих джерел

    Білоруська спортсменка зараз їде до Польщі

    Чоловік і дитина білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської покинули Білорусь і поїхали в Київ. Про це в ефірі радіо «Ехо Москви» розповів засновник спортивного сайту Tribuna Дмитро Навоша.

    «Були в Білорусі чоловік й дитина. Зараз вони виїхали і перебувають в Києві. Їм допомогли оперативно виїхати», – сказав журналіст.

    Навоша також підтвердив, що спортсменка їде до Польщі.

    «Наскільки я знаю, Тимановська вилітає до Польщі, і вже там продовжиться спілкування з офіційною владою і новий статус якийсь вона отримує там», – сказав Навоша.

    Раніше сьогодні стало відомо, що білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку відсторонили від Олімпіади, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

    Також легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, з чого виник конфлікт.

    Крістіна Тімановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

    У ситуації розбирається Міжнародний олімпійський комітет. Він уже звернувся до білоруського НОК з вимогою дати вичерпні пояснення з приводу ситуації з легкоатлеткою.

    До справи Тімановської разом з японською поліцією підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    Теги: Білорусь Київ спорт Олімпіада діти документи Україна чоловік
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    ЗМІ: чоловік і дитина білоруської спортсменки Тімановської виїхали до Києва