«Чорноморцю» загрожують санкції за борг перед колишнім головним тренером
- Сьогодні, 15:07
-
Розсилка
Борг потрібно погасити до 31 грудня
«Чорноморець» заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень.
Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.
Борг потрібно погасити до 31 грудня.
В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення спорів, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення очок.
Нагадаємо, Олександр Бабич покинув «Чорноморець» в серпні цього року.
Раніше повідомлялося, що Олегу Дулубу, щоб залишити одеський клуб, довелося повернути всі зароблені гроші.
Після 19 турів «Чорноморець» займає 10-е місце в УПЛ, маючи 17 очок в активі.
Чорноморцю варто переглянути політику взаємовідносин з тренерами. Дулуба змусили повернути все зароблене, Бабичу не віддають обіцяний борг. Дедлайн - 31 грудня. Далі - Палата з вирішення спорів..КДК..санкції. Хіба 114 тис.грн. важать більше за турнірні очки і більше за репутацію?— Igor Burbas (@iburbas) 27 декабря 2017 г.