«Чорноморцю» загрожують санкції за борг перед колишнім головним тренером

Борг потрібно погасити до 31 грудня

«Чорноморець» заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень. Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. Борг потрібно погасити до 31 грудня. В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення спорів, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Бабич. Фото: ФК Чорноморець

Борг потрібно погасити до 31 грудня

«Чорноморець» заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

Борг потрібно погасити до 31 грудня.

В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення спорів, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення очок.

Нагадаємо, Олександр Бабич покинув «Чорноморець» в серпні цього року.

Раніше повідомлялося, що Олегу Дулубу, щоб залишити одеський клуб, довелося повернути всі зароблені гроші.

Після 19 турів «Чорноморець» займає 10-е місце в УПЛ, маючи 17 очок в активі.