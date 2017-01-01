  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Чорноморцю» загрожують санкції за борг перед колишнім головним тренером

    Борг потрібно погасити до 31 грудня
    «Чорноморець» заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень. Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. Борг потрібно погасити до 31 грудня. В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення спорів, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення
    • Сьогодні, 15:07
    • Розсилка
    Олександр Бабич. Фото: ФК Чорноморець
    Олександр Бабич. Фото: ФК Чорноморець

    Борг потрібно погасити до 31 грудня

    «Чорноморець» заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень.

    Про це повідомив журналіст телеканала «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    Борг потрібно погасити до 31 грудня.

    В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення спорів, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення очок.

    Нагадаємо, Олександр Бабич покинув «Чорноморець» в серпні цього року.

    Раніше повідомлялося, що Олегу Дулубу, щоб залишити одеський клуб, довелося повернути всі зароблені гроші.

    Після 19 турів «Чорноморець» займає 10-е місце в УПЛ, маючи 17 очок в активі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ