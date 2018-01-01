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    «Чорноморець» мінімально обіграв «Вардар» у товариському матчі

    Успіх «Чорноморцю» приніс гол Олексія Антонова
    «Чорноморець» здобув мінімальну перемогу в спарингу з «Вардаром» (1:0) на тренувальному зборі в Туреччині. Як і в попередньому спарингу з «Вііторулом» (1:2) головний тренер «моряків» Костянтин Фролов дав зіграти шістьом футболістам, які знаходяться в команді на перегляді. При цьому з перших хвилин
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    <span>&laquo;Чорноморець&raquo; - &laquo;Вардар&raquo;. Фото: chernomorets.odessa.ua</span>
    «Чорноморець» - «Вардар». Фото: chernomorets.odessa.ua

    Успіх «Чорноморцю» приніс гол Олексія Антонова

    «Чорноморець» здобув мінімальну перемогу в спарингу з «Вардаром» (1:0) на тренувальному зборі в Туреччині.

    Як і в попередньому спарингу з «Вііторулом» (1:2) головний тренер «моряків» Костянтин Фролов дав зіграти шістьом футболістам, які знаходяться в команді на перегляді. При цьому з перших хвилин вийшов воротар на перегляді і ще троє польових гравців.

    Успіх «Чорноморцю» приніс гол Олексія Антонова на 54-й хвилині. «Вардар» міг зрівняти рахунок з одинадцятиметрової позначки, але воротар парирував удар Бесара Ісена.

    Товариський матч

    «Чорноморець» - «Вардар» - 1:0

    Гол: Антонов(54)

    Джерело: sportarena.com

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