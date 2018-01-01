«Чорноморець» на зборах в Туреччині зіграє спаринг проти команди Мілевського
- Сьогодні, 09:24
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Фото: ФК Чорноморець
А перший свій спаринг одесити проведуть проти «Іртиша»
Визначився ще один суперник «Чорноморця» на турецькому зборі.
5 лютого «моряки» проведуть контрольний поєдинок з «Динамо-Брест», повідомляє офіційний сайт білоруської команди.
Нагадаємо, що в складі майбутнього суперника одеситів виступає екс-форвард київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський.
Зазначимо, що вже 19 січня «Чорноморець» проведе перший з запланованих спарингів.
Суперником команди Фролова стане казахстанський «Іртиш».