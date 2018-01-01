«Чорноморець» на зборах в Туреччині зіграє спаринг проти команди Мілевського

А перший свій спаринг одесити проведуть проти «Іртиша»

Визначився ще один суперник «Чорноморця» на турецькому зборі. 5 лютого «моряки» проведуть контрольний поєдинок з «Динамо-Брест», повідомляє офіційний сайт білоруської команди. Нагадаємо, що в складі майбутнього суперника одеситів виступає екс-форвард київського «Динамо» і збірної України Артем