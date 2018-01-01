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    «Чорноморець» на зборах в Туреччині зіграє спаринг проти команди Мілевського

    А перший свій спаринг одесити проведуть проти «Іртиша»
    Визначився ще один суперник «Чорноморця» на турецькому зборі. 5 лютого «моряки» проведуть контрольний поєдинок з «Динамо-Брест», повідомляє офіційний сайт білоруської команди. Нагадаємо, що в складі майбутнього суперника одеситів виступає екс-форвард київського «Динамо» і збірної України Артем
    • Сьогодні, 09:24
    • Розсилка
    Фото: ФК Чорноморець
    Фото: ФК Чорноморець

    А перший свій спаринг одесити проведуть проти «Іртиша»

    Визначився ще один суперник «Чорноморця» на турецькому зборі.

    5 лютого «моряки» проведуть контрольний поєдинок з «Динамо-Брест», повідомляє офіційний сайт білоруської команди.

    Нагадаємо, що в складі майбутнього суперника одеситів виступає екс-форвард київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський.

    Зазначимо, що вже 19 січня «Чорноморець» проведе перший з запланованих спарингів.

    Суперником команди Фролова стане казахстанський «Іртиш».

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