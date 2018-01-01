  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Чорноморець» підписав чотирьох новачків

    Про деталі контрактів не розголошується
    «Чорноморець» оголосив про підписання контрактів з чотирма футболістами. Це воротар Андрій Новак і півзахисники Іван Бобко, Юрій Романюк, Артем Чорній, інформує прес-служба одеського клубу. Деталі угод не розголошуються. Останнім клубом Новака був кіпрський «Ерміс», за який він провів два матчі. Бобко почав сезон в
    • Сьогодні, 11:20
    • Розсилка
    Іван Бобко вже виступав за одеський клуб
    Іван Бобко вже виступав за одеський клуб

    Про деталі контрактів не розголошується

    «Чорноморець» оголосив про підписання контрактів з чотирма футболістами.

    Це воротар Андрій Новак і півзахисники Іван Бобко, Юрій Романюк, Артем Чорній, інформує прес-служба одеського клубу.

    Деталі угод не розголошуються.

    Останнім клубом Новака був кіпрський «Ерміс», за який він провів два матчі.

    Бобко почав сезон в «Чорноморці», зіграв три матчі, але у вересні покинув клуб і перебував у статусі вільного агента.

    Романюк першу половину чемпіонату провів за «Волинь», за яку зіграв 17 матчів у першій лізі.

    Чорній грав за «Олександрію», за яку провів чотири матчі в цьому сезоні.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ