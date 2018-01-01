«Чорноморець» підписав чотирьох новачків

Про деталі контрактів не розголошується

«Чорноморець» оголосив про підписання контрактів з чотирма футболістами. Це воротар Андрій Новак і півзахисники Іван Бобко, Юрій Романюк, Артем Чорній, інформує прес-служба одеського клубу. Деталі угод не розголошуються. Останнім клубом Новака був кіпрський «Ерміс», за який він провів два матчі. Бобко почав сезон в



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Іван Бобко вже виступав за одеський клуб

Про деталі контрактів не розголошується

«Чорноморець» оголосив про підписання контрактів з чотирма футболістами.

Це воротар Андрій Новак і півзахисники Іван Бобко, Юрій Романюк, Артем Чорній, інформує прес-служба одеського клубу.

Деталі угод не розголошуються.

Останнім клубом Новака був кіпрський «Ерміс», за який він провів два матчі.

Бобко почав сезон в «Чорноморці», зіграв три матчі, але у вересні покинув клуб і перебував у статусі вільного агента.

Романюк першу половину чемпіонату провів за «Волинь», за яку зіграв 17 матчів у першій лізі.

Чорній грав за «Олександрію», за яку провів чотири матчі в цьому сезоні.