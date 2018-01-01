«Чорноморець» підписав чотирьох новачків
- Сьогодні, 11:20
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Іван Бобко вже виступав за одеський клуб
Про деталі контрактів не розголошується
«Чорноморець» оголосив про підписання контрактів з чотирма футболістами.
Це воротар Андрій Новак і півзахисники Іван Бобко, Юрій Романюк, Артем Чорній, інформує прес-служба одеського клубу.
Деталі угод не розголошуються.
Останнім клубом Новака був кіпрський «Ерміс», за який він провів два матчі.
Бобко почав сезон в «Чорноморці», зіграв три матчі, але у вересні покинув клуб і перебував у статусі вільного агента.
Романюк першу половину чемпіонату провів за «Волинь», за яку зіграв 17 матчів у першій лізі.
Чорній грав за «Олександрію», за яку провів чотири матчі в цьому сезоні.