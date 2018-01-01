«Чорноморець» підсилився двома бразильськими нападниками

Сільвіо вже раніше грав за одеситів, а Гуті виступав за «Олімпік»

ФК «Чорноморець» уклав контрактні угоди ще з двома футболістами – бразильськими форвардами Гуті та Сільвіо, останній вже виступав у команді у 2016-2017 роках. Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу. Хейдер Фернандо Коста Теноріо Гуттінер (Гуті) народився 6 жовтня 1994 року у Мінас-Жерайс (Бразилія). Зріст - 179 см,



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Сільвіо вже раніше грав за одеситів, а Гуті виступав за «Олімпік»

ФК «Чорноморець» уклав контрактні угоди ще з двома футболістами – бразильськими форвардами Гуті та Сільвіо, останній вже виступав у команді у 2016-2017 роках.

Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

Хейдер Фернандо Коста Теноріо Гуттінер (Гуті) народився 6 жовтня 1994 року у Мінас-Жерайс (Бразилія). Зріст - 179 см, вага - 70 кг. Виступав у бразильських юнацьких командах: «Америка Мінейру», «Гуарані» Кампінас, «Греміу Осаску», «Аудакс» Ріо-де-Жанейро, «Ріу-Клару», «Португеза».

На професійному рівні грав за «Бонсусессу», «Ліненсе», «Віторію дас Табокас». У 2017 році провів чотири гри чемпіонату України в «Олімпіку» (Донецьк).

Родрігес Перейра Джуніор Сільвіо народився 4 травня 1994 року у Рібейран-Прету (Бразилія). Зріст - 179 см, вага - 78 кг. Вихованець клубу «Корінтіанс» (Сан-Паулу).

Виступав у командах: ФК «Ріу-Бранку», ФК «Ріу-Клару», «Ітуано» (Іту), ФК «Бататаіс». У 2013-2015 роках провів 60 офіційних ігор у змаганнях штату Сан-Паулу, забив 24 голи.

У «Чорноморці» у 2016-2017 роках зіграв 10 ігор за основний склад і 23 (три голи) – за молодіжний.