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    «Чорноморець» підсилився українцем, який останні роки грав у Польщі

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    Володимир Коваль - «Чорноморець» підсилився українцем, який останні роки грав у Польщі
    Володимир Коваль

    Володимир Коваль повертається у чемпіонат України

    Колишній нападник «Динамо-2» Володимир Коваль став гравцем «Чорноморця».

    Гравець підписав з одеським клубом контракт на два роки, інформує «Динамомания».

    За «моряків» Коваль може дебютувати вже у матчі з «Десною».

    Останнім клубом Володимира була польська «Олімпія».

    При цьому офіційний сайт одеського клубу наразі офіційно не підтверджує цей трансфер.

    Коваль переїхав у Польщу у 2014 році, коли йому було 22 роки. Тоді він грав за ФК «Севастополь», звідки і перебрався у «Стоміл» з Ольштина.

    Володимир добре проявив себе у новому клубі, після чого його запросила інша польська команда – «Термаліка». У ній він провів два роки.

    Не зумів Коваль заграти і в «Олімпії» (Грудзьондз).

    Футболіст також грав за різні збірні України, у тому числі і молодіжну.

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