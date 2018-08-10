«Чорноморець» підсилився українцем, який останні роки грав у Польщі
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Розсилка
Володимир Коваль повертається у чемпіонат України
Колишній нападник «Динамо-2» Володимир Коваль став гравцем «Чорноморця».
Гравець підписав з одеським клубом контракт на два роки, інформує «Динамомания».
За «моряків» Коваль може дебютувати вже у матчі з «Десною».
Останнім клубом Володимира була польська «Олімпія».
При цьому офіційний сайт одеського клубу наразі офіційно не підтверджує цей трансфер.
Коваль переїхав у Польщу у 2014 році, коли йому було 22 роки. Тоді він грав за ФК «Севастополь», звідки і перебрався у «Стоміл» з Ольштина.
Володимир добре проявив себе у новому клубі, після чого його запросила інша польська команда – «Термаліка». У ній він провів два роки.
Не зумів Коваль заграти і в «Олімпії» (Грудзьондз).
Футболіст також грав за різні збірні України, у тому числі і молодіжну.