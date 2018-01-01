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    «Чорноморець» повернувся в Україну після зимового збору

    Тренери надали футболістам два вихідних
    10 лютого після опівночі «Чорноморець», здійснивши переліт з Анталії, прибув до Одеси. Про це інформує офіційний сайт клубу. На турецькому Середземномор'ї одеська команда перебувала з 17-го січня і провела два тренувальні збори, зігравши 12 товариських матчів. Тренери надали футболістам два вихідних. У другій половині дня 12-го
    • Сьогодні, 21:12
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    ФК Чорноморець на зборах. Фото:&nbsp;ФК Чорноморець
    ФК Чорноморець на зборах. Фото: ФК Чорноморець

    Тренери надали футболістам два вихідних

    10 лютого після опівночі «Чорноморець», здійснивши переліт з Анталії, прибув до Одеси.

    Про це інформує офіційний сайт клубу.

    На турецькому Середземномор'ї одеська команда перебувала з 17-го січня і провела два тренувальні збори, зігравши 12 товариських матчів.

    Тренери надали футболістам два вихідних. У другій половині дня 12-го лютого команда Костянтина Фролова відновить тренувальну роботу.

    Нагадаємо, що вже 16 лютого «Чорноморець» в Харкові в рамках 20-го туру УПЛ зіграє проти «Шахтаря».

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