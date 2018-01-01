«Чорноморець» повернувся в Україну після зимового збору
- Сьогодні, 21:12
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ФК Чорноморець на зборах. Фото: ФК Чорноморець
Тренери надали футболістам два вихідних
10 лютого після опівночі «Чорноморець», здійснивши переліт з Анталії, прибув до Одеси.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
На турецькому Середземномор'ї одеська команда перебувала з 17-го січня і провела два тренувальні збори, зігравши 12 товариських матчів.
Тренери надали футболістам два вихідних. У другій половині дня 12-го лютого команда Костянтина Фролова відновить тренувальну роботу.
Нагадаємо, що вже 16 лютого «Чорноморець» в Харкові в рамках 20-го туру УПЛ зіграє проти «Шахтаря».