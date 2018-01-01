«Чорноморець» повернувся в Україну після зимового збору

Тренери надали футболістам два вихідних

10 лютого після опівночі «Чорноморець», здійснивши переліт з Анталії, прибув до Одеси. Про це інформує офіційний сайт клубу. На турецькому Середземномор'ї одеська команда перебувала з 17-го січня і провела два тренувальні збори, зігравши 12 товариських матчів. Тренери надали футболістам два вихідних. У другій половині дня 12-го