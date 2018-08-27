«Чорноморець» пропонував контракти Девичу та Михалику
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Розсилка
Марко Девич проти Тараса Михалика. Фото РИА Новости
Однак і перший, і другий обрали інші клуби
Цього літа одеський «Чорноморець» планував посилити свій склад двома досвідченими й іменитими футболістами.
Йдеться про колишнього форварда харківського «Металіста» Марко Девича й екс-захисника київського «Динамо» Тараса Михалика, інформує FootballHub.
А яке могло б бути підсилення
За нашою інформацією, Чорноморець міг підписати контракти із Марко Девичем та Тарасом Михаликом. Сторони провели тривалі перемовини, але не дійшли згоди із жодним із гравців. Михалик продовжив контракт із Локомотивом, а Девич обрав Сабах