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    «Чорноморець» пропонував контракти Девичу та Михалику

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    Марко Девич проти Тараса Михалика. Фото&nbsp;РИА Новости - «Чорноморець» пропонував контракти Девичу та Михалику
    Марко Девич проти Тараса Михалика. Фото РИА Новости

    Однак і перший, і другий обрали інші клуби

    Цього літа одеський «Чорноморець» планував посилити свій склад двома досвідченими й іменитими футболістами.

    Йдеться про колишнього форварда харківського «Металіста» Марко Девича й екс-захисника київського «Динамо» Тараса Михалика, інформує FootballHub.

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