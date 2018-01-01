«Чорноморець» у своєму черговому товариському матчі програв болгарам
- Сьогодні, 12:18
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Розсилка
Долю зустрічі вирішив один м'яч
Початок зустрічі був за «моряками». Двічі (на 7-й і 13-й хвилинах) промахнувся з хороших позицій Чорній.
Поступово гра вирівнялася, болгари стали регулярно проводити контрнаступу, інформує офіційний сайт одеського клубу.
На початку другої півгодини матчу Конор майстерно виконав штрафний удар, пославши м'яч над «стінкою» - 0:1.
Ближче до кінця тайму суперники обмінялися небезпечними моментами.
Після перерви перевага «моряків» була беззаперечною. «Пирин» відходив всією командою до свого штрафного майданчика, але при цьому одесити змогли створити чимало гольових моментів.
Однак вирвати бодай нічию «Чорноморець» не зумів.
Товариський матч з футболу
«Чорноморець» (Одеса) – «Пирин» (Болгарія) – 0:1 (0:1)
«Чорноморець»: Новак, Мартиненко, Жунич, Зубейко, Бобко, Татарков, Чорній, футболіст на перегляді (Семенів, 46), Третьяков (Хамелюк, 69), Гуті, Сільвіо.