«Чорноморець» у своєму черговому товариському матчі програв болгарам

Долю зустрічі вирішив один м'яч

Початок зустрічі був за «моряками». Двічі (на 7-й і 13-й хвилинах) промахнувся з хороших позицій Чорній. Поступово гра вирівнялася, болгари стали регулярно проводити контрнаступу, інформує офіційний сайт одеського клубу. На початку другої півгодини матчу Конор майстерно виконав штрафний удар, пославши м'яч над «стінкою» -