«Чорноморець» вдруге переміг на зимових зборах
- Сьогодні, 11:53
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ФК Чорноморець. Фото: chernomorets.odessa.ua
Наступний матч «Чорноморець» проведе 5 лютого
Одеський «Чорноморець» у товариському матчі переміг казахський «Атирау» (3:1).
«Моряки» відкрили рахунок вже на 11 хвилині матчу – відзначився Сільвіо. Згодом суперник відновив паритет, але ще до свистка арбітра на перерву одесити знову вийшли вперед.
Після відпочинку «Чорноморець» побіг в атаку із новими силами і на 52 хвилині забив третій гол, встановивши остаточний результат у протистоянні 3:1.
Наступний матч в рамках турецького збору «Чорноморець» проведе 5 лютого. У суперниках - білоруський «Динамо» Брест, кольори якого захищає українець Артем Мілевський.
Товариський матч
«Чорноморець» – «Атирау» – 3:1
Голи: Сільвіо( 11), футболіст на перегляді(40), Семенів(52) – Бабатунде(29)