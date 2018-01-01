«Чорноморець» вдруге переміг на зимових зборах

Наступний матч «Чорноморець» проведе 5 лютого

Одеський «Чорноморець» у товариському матчі переміг казахський «Атирау» (3:1). «Моряки» відкрили рахунок вже на 11 хвилині матчу – відзначився Сільвіо. Згодом суперник відновив паритет, але ще до свистка арбітра на перерву одесити знову вийшли вперед. Після відпочинку «Чорноморець» побіг в



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ФК Чорноморець. Фото: chernomorets.odessa.ua

Наступний матч «Чорноморець» проведе 5 лютого

Одеський «Чорноморець» у товариському матчі переміг казахський «Атирау» (3:1).

«Моряки» відкрили рахунок вже на 11 хвилині матчу – відзначився Сільвіо. Згодом суперник відновив паритет, але ще до свистка арбітра на перерву одесити знову вийшли вперед.

Після відпочинку «Чорноморець» побіг в атаку із новими силами і на 52 хвилині забив третій гол, встановивши остаточний результат у протистоянні 3:1.

Наступний матч в рамках турецького збору «Чорноморець» проведе 5 лютого. У суперниках - білоруський «Динамо» Брест, кольори якого захищає українець Артем Мілевський.

Товариський матч

«Чорноморець» – «Атирау» – 3:1

Голи: Сільвіо( 11), футболіст на перегляді(40), Семенів(52) – Бабатунде(29)