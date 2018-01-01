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    «Чорноморець» вдруге переміг на зимових зборах

    Наступний матч «Чорноморець» проведе 5 лютого
    Одеський «Чорноморець» у товариському матчі переміг казахський «Атирау» (3:1). «Моряки» відкрили рахунок вже на 11 хвилині матчу – відзначився Сільвіо. Згодом суперник відновив паритет, але ще до свистка арбітра на перерву одесити знову вийшли вперед. Після відпочинку «Чорноморець» побіг в
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    ФК Чорноморець. Фото:&nbsp;<span>chernomorets.odessa.ua</span>
    ФК Чорноморець. Фото: chernomorets.odessa.ua

    Наступний матч «Чорноморець» проведе 5 лютого

    Одеський «Чорноморець» у товариському матчі переміг казахський «Атирау» (3:1).

    «Моряки» відкрили рахунок вже на 11 хвилині матчу – відзначився Сільвіо. Згодом суперник відновив паритет, але ще до свистка арбітра на перерву одесити знову вийшли вперед.

    Після відпочинку «Чорноморець» побіг в атаку із новими силами і на 52 хвилині забив третій гол, встановивши остаточний результат у протистоянні 3:1.

    Наступний матч в рамках турецького збору «Чорноморець» проведе 5 лютого. У суперниках - білоруський «Динамо» Брест, кольори якого захищає українець Артем Мілевський.

    Товариський матч

    «Чорноморець» – «Атирау» – 3:1

    Голи: Сільвіо( 11), футболіст на перегляді(40), Семенів(52) – Бабатунде(29)

    Мілевський Артем Мілевський
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