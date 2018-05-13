Чотири футболісти «Вереса» хочуть розірвати контракт з клубом

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ФК «Верес». Фото: ФК «Верес»

Багато футболістів не згодні з рішенням клубу зірвати матч з «Шахтарем»

Одразу 4 гравці «Вереса» прагнуть покинути клуб після скандального інциденту перед матчем 31 туру УПЛ проти «Шахтаря».

За інформацією каналу «Футбол 1», футболісти прагнуть розірвати контракт з клубом. Імена не уточнюються.

Нагадаємо, клуб попросив УПЛ перенести поєдинок проти «Шахтаря» через масове отруєння футболістів, і, не дочекавшись рішення, покинув Харків. Але, у підсумку, Прем'єр-ліга відхилила прохання рівненців.

Пізніше «Верес» звернувся до генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна з проханням вплинути на УПЛ та перенести матч. Також була інформація, що клуб не звертався до харківських лікарень.