Цуренко і Бондаренко виступлять у кваліфікації престижного турніру в Дубаї
- Сьогодні, 11:33
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Турнір в Дубаї пройде з 19-го по 25 лютого
Дві українки будуть вести боротьбу за вихід в основну сітку хардового турніру Dubai Duty Free Tennis Championships категорії Premier з призовим фондом $ 2,623,485.
Цуренко, яка є 40-ю ракеткою світу, отримала другий номер посіву у відборі, а її першою суперницею стане Дуань Іньїн, яка займає 105-й рядок у рейтингу WTA. Леся вже зустрічалася з китаянкою в минулому сезоні на першості в Тяньцзіні та зазнала поразки в першому раунді - 4:6, 6:7 (2).
80-а ракетка планети Катерина Бондаренко в стартовому раунді зіграє з 44-м номером світу Самантою Стосур, яка отримала від організаторів wild card і третій номер посіву.
В останній раз тенісистки зустрічалися в далекому 2008-му році в Бірмінгемі, коли перемогу святкувала українка.
Турнір в Дубаї пройде з 19-го по 25 лютого.
Джерело: sportarena.com