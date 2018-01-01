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    Цуренко і Бондаренко виступлять у кваліфікації престижного турніру в Дубаї

    Турнір в Дубаї пройде з 19-го по 25 лютого
    Дві українки будуть вести боротьбу за вихід в основну сітку хардового турніру Dubai Duty Free Tennis Championships категорії Premier з призовим фондом $ 2,623,485. Цуренко, яка є 40-ю ракеткою світу, отримала другий номер посіву у відборі, а її першою суперницею стане Дуань Іньїн, яка займає 105-й рядок у рейтингу WTA. Леся вже зустрічалася з
    • Сьогодні, 11:33
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    Леся Цуренко і Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua
    Леся Цуренко і Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

    Турнір в Дубаї пройде з 19-го по 25 лютого

    Дві українки будуть вести боротьбу за вихід в основну сітку хардового турніру Dubai Duty Free Tennis Championships категорії Premier з призовим фондом $ 2,623,485.

    Цуренко, яка є 40-ю ракеткою світу, отримала другий номер посіву у відборі, а її першою суперницею стане Дуань Іньїн, яка займає 105-й рядок у рейтингу WTA. Леся вже зустрічалася з китаянкою в минулому сезоні на першості в Тяньцзіні та зазнала поразки в першому раунді - 4:6, 6:7 (2).

    80-а ракетка планети Катерина Бондаренко в стартовому раунді зіграє з 44-м номером світу Самантою Стосур, яка отримала від організаторів wild card і третій номер посіву.

    В останній раз тенісистки зустрічалися в далекому 2008-му році в Бірмінгемі, коли перемогу святкувала українка.

    Турнір в Дубаї пройде з 19-го по 25 лютого.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Катерина Бондаренко Леся Цуренко
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