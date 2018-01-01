Цуренко успішно подолала кваліфікацію на престижному турнірі у Дубаї

У фіналі відбору Леся просто розгромила свою суперницю, віддавши тій лише три гейми

Леся Цуренко успішно подолала кваліфікацію на турнірі серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах. Українка, яка отримала у відбірному етапі другий номер «посіву», не залишила шансів своїм суперницям. У фіналі кваліфікації друга ракетка України за годину та 10 хвилин впевнено розібралася із Заріною Діяс з Казахстану. При



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Цуренко. Фото Getty Images

У фіналі відбору Леся просто розгромила свою суперницю, віддавши тій лише три гейми

Леся Цуренко успішно подолала кваліфікацію на турнірі серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Українка, яка отримала у відбірному етапі другий номер «посіву», не залишила шансів своїм суперницям.

У фіналі кваліфікації друга ракетка України за годину та 10 хвилин впевнено розібралася із Заріною Діяс з Казахстану.

При цьому Цуренко віддала своїй суперниці лише три гейми.

Це перша перемога Лесі на Діяс, адже до цього тенісистки грали між собою двічі, і двічі перемагала Заріна.

Суперниця українки в основній сітці наразі не відома.

Зауважимо, що Еліна Світоліна почне свій виступ у Дубаї з другого раунду.

Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

WTA Premier

Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд: $2,623,485

Фінал кваліфікації

Леся Цуренко (Україна, 2) – Заріна Діяс (Казахстан, 6) – 6:1, 6:2