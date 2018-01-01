Цуренко успішно подолала кваліфікацію на престижному турнірі у Дубаї
- Сьогодні, 12:31
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Розсилка
У фіналі відбору Леся просто розгромила свою суперницю, віддавши тій лише три гейми
Леся Цуренко успішно подолала кваліфікацію на турнірі серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Українка, яка отримала у відбірному етапі другий номер «посіву», не залишила шансів своїм суперницям.
У фіналі кваліфікації друга ракетка України за годину та 10 хвилин впевнено розібралася із Заріною Діяс з Казахстану.
При цьому Цуренко віддала своїй суперниці лише три гейми.
Це перша перемога Лесі на Діяс, адже до цього тенісистки грали між собою двічі, і двічі перемагала Заріна.
Суперниця українки в основній сітці наразі не відома.
Зауважимо, що Еліна Світоліна почне свій виступ у Дубаї з другого раунду.
Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд: $2,623,485
Фінал кваліфікації
Леся Цуренко (Україна, 2) – Заріна Діяс (Казахстан, 6) – 6:1, 6:2