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    Цуренко успішно подолала кваліфікацію на престижному турнірі у Дубаї

    У фіналі відбору Леся просто розгромила свою суперницю, віддавши тій лише три гейми
    Леся Цуренко успішно подолала кваліфікацію на турнірі серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах. Українка, яка отримала у відбірному етапі другий номер «посіву», не залишила шансів своїм суперницям. У фіналі кваліфікації друга ракетка України за годину та 10 хвилин впевнено розібралася із Заріною Діяс з Казахстану. При
    • Сьогодні, 12:31
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    Леся Цуренко. Фото Getty Images
    Леся Цуренко. Фото Getty Images

    У фіналі відбору Леся просто розгромила свою суперницю, віддавши тій лише три гейми

    Леся Цуренко успішно подолала кваліфікацію на турнірі серії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.

    Українка, яка отримала у відбірному етапі другий номер «посіву», не залишила шансів своїм суперницям.

    У фіналі кваліфікації друга ракетка України за годину та 10 хвилин впевнено розібралася із Заріною Діяс з Казахстану.

    При цьому Цуренко віддала своїй суперниці лише три гейми.

    Це перша перемога Лесі на Діяс, адже до цього тенісистки грали між собою двічі, і двічі перемагала Заріна.

    Суперниця українки в основній сітці наразі не відома.

    Зауважимо, що Еліна Світоліна почне свій виступ у Дубаї з другого раунду.

    Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

    Призовий фонд: $2,623,485

    Фінал кваліфікації

    Леся Цуренко (Україна, 2) – Заріна Діяс (Казахстан, 6) – 6:1, 6:2

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко ОАЕ
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