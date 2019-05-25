Даяна Ястремська стала чемпіонкою турніру в Страсбурі!



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Даяна Ястремська тріумфально пройшлася турнірним шляхом у Франції Фото з соцмереж

Українка здобула третій титул у кар'єрі

42-га ракетка світу Даяна Ястремська з України здобула третій у кар'єрі титул на турнірах WTA. Щойно наша тенісистка виграла змагання із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

У фінальному поєдинку одеситка здолала екс-представницю світової десятки, а нині 24-ту тенісистку світу Каролін Ґарсію із Франції - 6:4, 5:7, 7:6(3).

Матч тривав три години. Ястремська поступалася на старті поєдинку - 0:2. Однак надалі Даяна відігралася і тривалий час постійно була попереду. В дев'ятому геймі другого сету українка за рахунку 5:3 на подачі суперниці мала подвійний матч-бол, але реалізувати його не змогла. Більше того, в наступному геймі Ґарсія зробила брейк і рахунок зрівнявся. У підсумку Ястремська другий сет програла, а доля вирішальної партії вирішилася на тай-брейку.

Перемога у Страсбурі - третій титул у кар'єрі Ястремської. Торік восени вона сенсаційно стала чемпіонкою турніру в Гонконзі, а в лютому перемогла в таїландському Гуагіні.

На шляху до фіналу Даяна переграла Полін Парментьє із Франції (WTA №65), австралійку Саманту Стосур (WTA №89) і білоруску Аріну Соболенко (WTA №11).

Завдяки цій перемозі Ястремська підійметься в рейтингу відразу на десять позицій і перед стартом Roland Garros стане 32-ю.

У стартовому раунді Відкритого чемпіонату Франції Даяна зіграє з іспанкою Карлою Суарес-Наварро.