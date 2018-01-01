«Депортиво» українця Коваля переглядає досвідченого ганського півзахисника

За збірну Гани футболіст провів 84 матчі і забив 20 голів

Іспанський «Депортиво» візьме на перегляд ганського півзахисника Саллі Мунтарі. Про це повідомляє твіттер-аккаунт клубу. Повідомляється, що 8 лютого Мунтарі приєднається до команди, а вже 9 лютого почне свій пробний період. Якщо 33-річний футболіст успішно його пройде, то зможе бути офіційно зареєстрований як гравець клубу. З серпня



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Саллі Мунтарі. Фото: twitter.com/RCDeportivo

За збірну Гани футболіст провів 84 матчі і забив 20 голів

Іспанський «Депортиво» візьме на перегляд ганського півзахисника Саллі Мунтарі.

Про це повідомляє твіттер-аккаунт клубу.

Повідомляється, що 8 лютого Мунтарі приєднається до команди, а вже 9 лютого почне свій пробний період.

Якщо 33-річний футболіст успішно його пройде, то зможе бути офіційно зареєстрований як гравець клубу.

З серпня ганець знаходиться без команди.

Останнім клубом Мунтарі була італійська «Пескара», за яку хавбек зіграв 9 матчів в Серії А і забив 1 гол.

Найбільше ігор ганець провів за «Удінезе» з 2002 по 2007 рік, зігравши за команду в цілому 125 матчів і забивши 8 голів.

Також Мунтарі грав за «Інтер», «Мілан», «Портсмут», «Сандерленд» і «Аль-Іттіхад».

За збірну Гани футболіст провів 84 матчі і забив 20 голів.

«Депортиво» після 22-х ігор чемпіонату Іспанії займає 18-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.

Як відомо, за клуб на правах оренди виступає український голкіпер Максим Коваль.

Джерело: sportarena.com