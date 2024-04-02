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Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»
Томас Бах здивував депутата Держдуми Свищева

РФ не подобається, що українці відслідковують провладні висловлювання російських спортсменів

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах своєю заявою сварить між собою «братні народи» Росії та України.

Раніше Бах у розмові з російськими пранкерами сказав, що МОК просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів в інтернеті, які могли б спричинити санкції та недопуск на Олімпіаду.

«Дивно чути від керівника МОК слова, які звучать як провокація. Виходить, вони змушують людей з України стежити за російськими атлетами і звітувати про це МОК. Це розпалювання міжнаціональної ворожнечі, дивно чути таке. Як мінімум, Бах повинен пояснити таку незрозумілу поведінку. Такі речі є неприпустимим для президента МОК, найголовнішого спортивного відомства на планеті. Люди, спортсмени, незалежно від паспорта, національності, кольору шкіри повинні почуватися комфортно та безпечно у будь-якій точці світу. Бах же сварить два братні народи в такій незрозумілій конфігурації», – сказав Свищев.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт санкції Томас Бах олімпійські ігри Державна Дума

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