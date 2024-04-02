Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»

РФ не подобається, що українці відслідковують провладні висловлювання російських спортсменів

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах своєю заявою сварить між собою «братні народи» Росії та України.

Раніше Бах у розмові з російськими пранкерами сказав, що МОК просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів в інтернеті, які могли б спричинити санкції та недопуск на Олімпіаду.

«Дивно чути від керівника МОК слова, які звучать як провокація. Виходить, вони змушують людей з України стежити за російськими атлетами і звітувати про це МОК. Це розпалювання міжнаціональної ворожнечі, дивно чути таке. Як мінімум, Бах повинен пояснити таку незрозумілу поведінку. Такі речі є неприпустимим для президента МОК, найголовнішого спортивного відомства на планеті. Люди, спортсмени, незалежно від паспорта, національності, кольору шкіри повинні почуватися комфортно та безпечно у будь-якій точці світу. Бах же сварить два братні народи в такій незрозумілій конфігурації», – сказав Свищев.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.