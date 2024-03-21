Результати жеребкування на Олімпійські ігри 2024: з ким гратиме Україна

Збірна України U-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та командою азійської кваліфікації у групі B футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі

У середу 20 березня було проведене жеребкування, й визначені суперники у групових футбольних матчах Олімпійських ігор-2024. За результатами жеребкування збірна України U-23 зіграє у Парижі проти Аргентини, Марокко та збірної з Азії. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті з посиланням на ФІФА.

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«20 березня відбулося жеребкування групової стадії футбольного турніру в рамках Олімпійських ігор в Парижі-2024. Чоловіча збірна України потрапила до квартету В, де нашими суперниками стануть збірні Аргентини, Марокко, а також третя команда азійського відбіркового турніру, яка визначиться в травні», – написали в Національному олімпійському комітеті.

Зауважимо, українська команда вперше братиме участь у цих змаганнях. Перший матч українська команда під керівництвом Сергія Реброва проведе 24 липня. З групи до чвертьфіналу вийдуть дві найкращі збірні кожного з квартетів.

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Олімпійську ліцензію Україні вдалося здобути завдяки виходу нашої збірної U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.

Гра стартуватиме 24 липня у Марселі 24, за два дні до церемонії відкриття в Парижі. Франція, як господар цьогорічних Олімпійських ігор відкриє футбольний турнір грою з командою зі Сполучених Штатів.

Нова Зеландія та переможець плей-офф між Гвінеєю та командою, яка посіла четверте місце в азіатських кваліфікаційних змаганнях, завершать групу A.

Аргентина, яка виграла титул у 2004 і 2008 роках, зіграла в жеребкування з Марокко, Україною та азіатським відбірковим матчем, який ще не визначився, у групі В.

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Нагадаємо, 15 березня у Ньоні (Швейцарія) пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, своїх суперників дізналися лондонський «Арсенал», за який грає Олександр Зінченко, та мадридський «Реал», кольори якого захищає Андрій Лунін. Букмекери ж оцінили шанси клубів українців на вихід до 1/2 фіналу турніру.

Як повідомлялося раніше, у Лізі чемпіонів визначили турнірну сітку вирішальних раундів плей-оф. Жеребкування головного клубного євротурніру відбулося в п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньйоні.