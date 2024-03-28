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Озеро в Туреччині вкрилось чорними плямами через аварію нафтопроводу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Озеро в Туреччині вкрилось чорними плямами через аварію нафтопроводу
Місцеві мешканці шоковані масштабами аварії на озері Сапанджа
фото: Milliyet

Milliyet: Через прорив трубопроводу і витік палива на озері мільйони громадян Туреччини втратили джерело питної води 

Щільна мазутна плівка покрила озеро Сапанджа у західній частині Туреччини внаслідок аварії на нафтопроводі НАТО. Про це пише видання Milliyet.

Водойма є джерелом прісної води для великої кількості людей і зараз вона забруднена. «Витік мазуту стався після того, як під час дорожніх робіт у провінції Коджаелі було пробито гілку нафтопроводу НАТО. Коли було помічено витік палива з трубопроводу, про ситуацію повідомили владу. Паливо потрапило в озеро Сапанджа, яке постачає прісною водою чотири-п'ять мільйонів людей», –  йдеться в повідомленні.

Озеро Сапанджа у Туреччині вкрилось плямами
Озеро Сапанджа у Туреччині вкрилось плямами

Влада організувала роботи з ліквідації наслідків аварії. Зокрема, було встановлено бонові огорожі. Місцеве управління водопостачання та каналізації повідомило, що забруднена частина озера розташована далеко від пунктів забору води, тому здоров'ю громадян нічого не загрожує.

Нафтопровід НАТО, прокладений на території Туреччини, має довжину понад три тисячі кілометрів. Він задовольняє потреби турецької армії та сил Альянсу.

Раніше стало відомо, що уряд Росії зобов'язав компанії скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 млн барелів на добу відповідно до своїх зобов'язань перед ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти). Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.За інформацією джерел, уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії.Видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні знизиться приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% відповідно, порівнюючи з березнем, згідно з розрахунками Reuters.

Читайте також: Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
Теги: Туреччина нафта НАТО санкції вода водойма водопостачання

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